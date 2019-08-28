Sem alvará

Ponto a ponto: as irregularidades no Hospital Infantil de Vitória

Uma das exigências da corporação, por exemplo, é que haja uma elaboração de projeto elétrico no local

Hospital Infantil de Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

Sem alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, o Hospital Estatual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), em Vitória, passou por uma vistoria no início de 2019, onde várias irregularidades foram encontradas. Atualmente, o hospital passa por reformas, mas como ainda há riscos, bombeiros estão de plantão 24 horas para garantir a segurança. Uma das exigências dos Bombeiros, por exemplo, é que agora haja uma elaboração de projeto elétrico no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante a vistoria no HEINSG, no início de 2019, algumas das exigências feitas para o local funcionar com segurança foram:

- Necessidade de apresentação de Projeto Técnico de Segurança Contra incêndio e Pânico.

- Execução de sistemas de proteção contra incêndio.

- Elaboração de projeto elétrico e execução de todo o sistema elétrico.

- Elaboração de plano de emergência e constituição de brigada de incêndio, dentre outras ações.

VITÓRIA

O Hospital Infantil de Vitória foi vistoriado pelos Bombeiros Militares da SAT da 1ª Cia do 1º Batalhão (Unidade de Vitória), em cumprimento à decisão judicial contida em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, ainda em face do Governo do Estado. A data exata não foi divulgada, mas os bombeiros afirmam que a ação aconteceu no início de 2019.

"No processo de vistoria do HEINSG constam várias irregularidades que foram constatadas pelos Vistoriadores do CBMES, as quais foram informadas prontamente à Secretaria Estadual de Saúde (SESA), tais como: Necessidade de apresentação de Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico; execução de sistemas de proteção contra incêndio; Elaboração de projeto elétrico e execução de todo o sistema elétrico; elaboração de plano de emergência e constituição de brigada de incêndio dentre outras ações", detalhou a nota.

O Corpo de Bombeiros completou que "em virtude da situação mais crítica encontrada no Hospital Infantil de Vitória e afim de que não houvesse uma sanção mais dura por parte do setor de fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar, foi sugerida, como medida compensatória (de acordo com os dispositivos legais vigentes) a presença em tempo integral de uma equipe do CBMES composta por Bombeiros Militares em horário de folga de suas escalas na Unidade Hospitalar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo em todo o tempo trabalha para a prevenção contra incêndios, acidentes e catástrofes, visando a preservação de vidas e a minimização de perdas. Nesse caso específico do Hospital Infantil a atenção está totalmente voltada para a segurança e o bem estar das crianças, suas famílias e os profissionais da saúde que lá se encontram".

SESA

As irregularidades No Hospital Infantil de Vitória foram informadas à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Procurada, a Sesa informou, por nota, que está reformando toda a rede elétrica do Hospital Infantil de Vitória e confirmou que uma unidade do Corpo de Bombeiros encontra-se no local, de forma preventiva.

"A Sesa esclarece que o projeto elaborado para adequação do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória está sendo ajustado, junto ao Corpo de Bombeiros, para execução de todas as intervenções necessárias, atendendo as normas exigidas pela corporação, referentes aos equipamentos de segurança. A Sesa ressalta, ainda, que nos últimos anos não foram feitas as adequações e manutenções necessárias na unidade, o que tem ocasionado alguns problemas na rede elétrica e, por isso, a nova gestão está empenhando todos os esforços para garantir as mudanças de acordo com a legislação", afirmou.

CRM-ES

A situação do Hospital Infantil preocupa e indigna o Conselho Regional de Medicina do Estado (CRM-ES), segundo o presidente da instituição, Celso Murad. "A gente entende que essa situação é uma manifestação triste da estrutura da saúde do Brasil inteiro. É uma quebra de garantia de qualidade de serviço, de segurança do paciente. É uma forma dos médicos trabalharem em péssimas condições e em risco. Apesar de todos estarem em risco, os pacientes por serem crianças menores correm ainda mais risco", destacou.

O presidente disse que essa situação, porém, não é exclusividade do Hospital Infantil. "Nós fizemos dois documentos relatando todas as situações de várias unidades de saúde do Estado. O mais recente foi há cinco anos, encaminhamos para o governo e nada foi feito, foi colocado na gaveta. O Hospital São Lucas já tem 80 anos de existência e deve ter coisa lá ainda da década de 50. É um descaso com as pessoas que estão lá, em quadro de angústia num hospital com tamanha importância e qualidade técnica que tem", contou Celso Murad, que é também já foi diretor-geral do Hospital Infantil.

VILA VELHA

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, o Hospital Estatual Infantil Dr Alzir Bernardino Alves (HIMABA), de Vila Velha, também passará por vistoria.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) informa que Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), no município de Vitória, e o Hospital Estatual Infantil Dr Alzir Bernardino Alves, (HIMABA) localizado no município de Vila Velha, estão com seus processos de regularização em andamento nas Seções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar", informou o Corpo de Bombeiros, por nota.

O CBMES informou, ainda, que o Hospital Infantil de Vila Velha teve seu pedido de vistoria oficialmente protocolado no dia 19 de agosto de 2019 e será fiscalizado ainda nesta semana por um Vistoriador Seção de Atividades Técnicas (SAT) da 2ª Cia do 1º Batalhão (Unidade de Vila Velha).

