Polícia apreende pássaros silvestres em Muniz Freire

Também foram apreendidos um revólver calibre 22 e munições

Publicado em 20 de julho de 2019 às 15:39

 - Atualizado há 6 anos

Apreensão de pássaros silvestres Crédito: Internauta

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental, que atua na região do Caparaó/ES, apreendeu vários pássaros sem registro, na localidade de córrego São Domingos, zona rural do município de Muniz Freire/ES. Também foram apreendidos um revólver calibre 22 e munições.

> Pássaros em risco de extinção são encontrados em cativeiro ilegal em Iúna

A polícia chegou ao local após denúncia anônima de captura e caça de animais silvestres. Os animais estavam na casa de um homem, que mantinha os pássaros silvestres de espécie trinca-ferro em cativeiro. O homem foi detido e o material apreendido, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.

> Preservação da natureza é o lema do Parque Botânico

A Polícia Militar Ambiental orienta que qualquer denúncia pode ser feita pelo telefone 181 de forma anônima.

 

