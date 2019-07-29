Home
Píer de Iemanjá: frequentadores reclamam de falta de manutenção

Um píer anexo ao de Iemanjá desabou. Não se sabe ao certo quando, mas pescadores no local afirmam que esse desabamento ocorreu na última ressaca que atingiu o litoral de Vitória, há algumas semanas

CBN Vitória (92,5 FM)

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de julho de 2019 às 16:29

 - Atualizado há 6 anos

Píer anexo ao Pier de Iemanjá desabou Crédito: Caíque Verli

Um dos locais mais frequentados por turistas e moradores de Vitória, que utilizam o espaço para contemplar a Praia de Camburi, para pescar e para fazer exercícios, o Pier de Iemanjá apresenta vários problemas de manutenção.

Um píer anexo ao de Iemanjá desabou. Não se sabe ao certo quando, mas pescadores no local afirmam que esse desabamento ocorreu na última ressaca que atingiu o litoral de Vitória, há algumas semanas. Uma escuna enferrujada, com aparência de abandono, está ao lado de pier que desabou, o que assusta os frequentadores.

00:00 /
Píer de Iemanjá - frequentadores reclamam de falta de manutenção

Além desses problemas, os decks também têm madeiras quebradas. O autônomo Fábio Leite, que caminha no pier de Iemanjá todos os dias, acredita que essas falhas de manutenção acabam afastando os turistas. "Afasta porque o turista não gosta de ver isso. Colocaram uma escuna perto da ponte, deteriorando, o pier caindo. Isso está meio abandonado", comenta Fábio. 

A falta de manutenção não é o único problema no pier, segundo o aposentado Admilson Marques. "Não tem manutenção nos corrimões, os degraus todos quebrados, iluminação fraca e policiamento não tem", lamenta.

A Prefeitura de Vitória foi procurada para comentar as falhas de manutenção. Disse que o píer que desabou e a escuna abandonada são de responsabilidade da empresa que faz o transporte no local. Sobre os outros problemas,  o secretário Municipal da Central de Serviços, Nathan Medeiros, disse que as obras de manutenção no píer de Iemanjá e de outros dois píers (na Enseada do Suá e em Jesus de Nazareth) devem começar até o final do ano. O custo das intervenções nos três locais vai ficar em aproximadamente R$ 3 milhões.

"Nós já estamos com recursos em caixa para contratar a empresa para fazer a manutenção. Não cabe mais recurso no processo licitatório e em breve vamos dar a ordem de serviço", conta o secretário. 

A reportagem entrou em contato com o número de telefone da empresa divulgado no cartaz pregado no píer, mas não conseguiu localizar o proprietário dela.

Sobre o problema de insegurança, a Polícia Militar garantiu que  realiza o patrulhamento preventivo diário em todo o bairro Jardim da Penha, em Vitória, inclusive na região do Pier de Iemanjá, na Praia de Camuri, e desenvolve constantes ações de abordagens, cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e saturação na região

