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Reprodução

Pesca do robalo está proibida até 30 de junho no Espírito Santo

Proibição visa proteger as espécies durante o período de reprodução

Publicado em 

04 mai 2019 às 19:12

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 19:12

O robalo tem um período de defeso que vai do dia 1 de maio a 30 de junho Crédito: Pixabay
Está em vigor a época de defeso do robalo, que começou na última quarta-feira (01) e vai até 30 de junho, no Espírito Santo. Nesse período, está proibida a captura de todas as espécies do peixe (Centropomus sp.). A proibição está prevista na instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
A proibição visa proteger as espécies durante o período de reprodução, garantindo a manutenção dos estoques pesqueiros e da atividade e a renda dos pescadores.
O coordenador de Monitoramento Costeiro e Ecossistemas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), Paulo Rodrigues, estudou o período reprodutivo do peixe no Espírito Santo e a influência dos efeitos climáticos e meteorológicos, como pluviosidade, temperatura do ar e entrada de frentes frias na reprodução, o que foi fonte para a criação do período de defeso do robalo no Estado.
PRINCIPAIS ESPÉCIES
Os robalos apresentam 12 espécies nas áreas tropicais e subtropicais das Américas, nos oceanos Atlântico e Pacífico, coincidindo com a distribuição dos manguezais.
São encontrados nos ecossistemas costeiros, estuários, praias, bocas de rio, recifes costeiros, pântanos salgados, córregos de gramíneas, rios e lagos. Três espécies foram encontradas no Espírito Santo.
PESCA
Pelo seu alto valor econômico e pela qualidade de sua carne, o robalo é um dos principais alvos da pesca das comunidades ribeirinhas, constituindo assim uma das mais tradicionais pescarias artesanais do mundo, além de ser uma das espécies mais procuradas pela pesca esportiva.

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