Pesca do robalo está proibida até 30 de junho no Espírito Santo

O robalo tem um período de defeso que vai do dia 1 de maio a 30 de junho Crédito: Pixabay

Está em vigor a época de defeso do robalo, que começou na última quarta-feira (01) e vai até 30 de junho, no Espírito Santo. Nesse período, está proibida a captura de todas as espécies do peixe (Centropomus sp.). A proibição está prevista na instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A proibição visa proteger as espécies durante o período de reprodução, garantindo a manutenção dos estoques pesqueiros e da atividade e a renda dos pescadores.

O coordenador de Monitoramento Costeiro e Ecossistemas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), Paulo Rodrigues, estudou o período reprodutivo do peixe no Espírito Santo e a influência dos efeitos climáticos e meteorológicos, como pluviosidade, temperatura do ar e entrada de frentes frias na reprodução, o que foi fonte para a criação do período de defeso do robalo no Estado.

PRINCIPAIS ESPÉCIES

Os robalos apresentam 12 espécies nas áreas tropicais e subtropicais das Américas, nos oceanos Atlântico e Pacífico, coincidindo com a distribuição dos manguezais.

São encontrados nos ecossistemas costeiros, estuários, praias, bocas de rio, recifes costeiros, pântanos salgados, córregos de gramíneas, rios e lagos. Três espécies foram encontradas no Espírito Santo.

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