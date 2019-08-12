Home
>
Grande Vitória
>
Perdeu a consulta médica devido à falta de ônibus? Saiba o que fazer

Perdeu a consulta médica devido à falta de ônibus? Saiba o que fazer

Pacientes do SUS que não conseguirem chegar ao atendimento vão ter consulta reagendada. Em Vila Velha, alguns serviços como vacinação e entrega de medicamentos estão prejudicados