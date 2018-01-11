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Interior do ES

Pedra rola e para em estrada entre Santa Teresa e Santa Leopoldina

A passagem para a rodovia ES 080 está obstruída
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 13:59

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 13:59

Uma pedra rolou e caiu em uma estrada rural que dá acesso à Rodovia ES 080, na madrugada desta quinta-feira (11). De acordo com o internauta enviou as fotos ao Gazeta Online, a "Estrada dos Putcheli", como é conhecida pelos moradores, fica no limite de Santa Teresa com Santa Leopoldina, na primeira entrada à esquerda, antes da "curva do violão". A passagem para a rodovia está obstruída por causa do deslizamento.
O secretário de obras de Santa Teresa informou que uma equipe de máquinas já está a caminho para a retirada da pedra. Segundo a Prefeitura de Santa Teresa, a rodovia é de responsabilidade do Estado. Ainda não se sabe o motivo do deslizamento da pedra.
 

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