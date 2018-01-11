Pedra rola e para em estrada entre Santa Teresa e Santa Leopoldina

Uma pedra rolou e caiu em uma estrada rural que dá acesso à Rodovia ES 080, na madrugada desta quinta-feira (11). De acordo com o internauta enviou as fotos ao Gazeta Online, a "Estrada dos Putcheli", como é conhecida pelos moradores, fica no limite de Santa Teresa com Santa Leopoldina, na primeira entrada à esquerda, antes da "curva do violão". A passagem para a rodovia está obstruída por causa do deslizamento.