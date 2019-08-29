Home
Pedalada Sustentável com aula de dança em Camburi será no domingo

A "Pedalada Sustentável Vitória" será às 8h, com saída do Píer de Iemanjá, na Praia de Camburi. A previsão é de 3 mil participantes