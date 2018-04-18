Passageiros perdem voo para Cancún e são indenizados no ES

Crédito: Divulgação/Azul

Seis passageiros serão indenizados pela empresa Azul Linhas Aéreas após perderem a conexão para Cancún, por atraso de voo que saía do Aeroporto de Vitória. A empresa foi condenada pela Justiça a indenizar, em R$ 9.352,13, por danos materiais, e R$ 4 mil, por danos morais.

Com as passagens compradas, o grupo chegou ao Aeroporto de Vitória no dia marcado para embarcar, mas foi informado de que o voo havia sido cancelado. O avião para Cancún saía de Belo Horizonte às 12h35. A empresa tentou contornar a situação e embarcá-los em um voo das 10h35 para Belo Horizonte, mas a aeronave atrasou e eles não conseguiram fazer a conexão.

Por conta dos imprevistos, o grupo teve que pernoitar em Belo Horizonte para tentar embarcar no dia seguinte, mas o voo estava com a lotação máxima. Os passageiros voltaram à Vitória e precisaram alterar as datas de reserva do hotel em Cancún.