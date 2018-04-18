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Justiça

Passageiros perdem voo para Cancún e são indenizados no ES

Com as passagens compradas, o grupo chegou ao Aeroporto de Vitória no dia marcado para embarcar, mas foi informado de que o voo havia sido cancelado

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 00:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 00:00
Crédito: Divulgação/Azul
Seis passageiros serão indenizados pela empresa Azul Linhas Aéreas após perderem a conexão para Cancún, por atraso de voo que saía do Aeroporto de Vitória. A empresa foi condenada pela Justiça a indenizar, em R$ 9.352,13, por danos materiais, e R$ 4 mil, por danos morais.
Com as passagens compradas, o grupo chegou ao Aeroporto de Vitória no dia marcado para embarcar, mas foi informado de que o voo havia sido cancelado. O avião para Cancún saía de Belo Horizonte às 12h35. A empresa tentou contornar a situação e embarcá-los em um voo das 10h35 para Belo Horizonte, mas a aeronave atrasou e eles não conseguiram fazer a conexão.
> Supermercado no ES acusa cliente de roubo e é condenado
Por conta dos imprevistos, o grupo teve que pernoitar em Belo Horizonte para tentar embarcar no dia seguinte, mas o voo estava com a lotação máxima. Os passageiros voltaram à Vitória e precisaram alterar as datas de reserva do hotel em Cancún.
Diante de todos os transtornos, os passageiros pediram a condenação da empresa para pagar indenização por danos morais, referente aos gastos ocorridos em função da perda do voo, e por danos morais, em R$ 4 mil, para cada um dos passageiros.

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