Papo de Colunista: ouça podcast com jornalistas de A Gazeta

Episódios ficarão disponíveis todas as quintas-feiras

Publicado em 18 de setembro de 2019 às 13:53 - Atualizado há 6 anos

Informação e análise dos assuntos mais quentes da semana em um papo descontraído e disponível para você ouvir quando e onde quiser. Esse é o Papo de Colunista, primeiro podcast semanal de A Gazeta que estreia nesta quinta-feira (19) no portal e nas principais plataformas de áudio digitais.

Todas as quintas, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas (Economia), Leonel Ximenes (Cotidiano) e Vitor Vogas (Política), com mediação do jornalista Rafael Braz, vão debater assuntos variados com o olhar sobre os temas mais discutidos no Espírito Santo na semana.

Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas são time do Papo de Colunista Crédito: Carlos Alberto Silva

No primeiro episódio, os colunistas debatem a polêmica causada pelo deputado estadual Capitão Assumção, que durante um discurso na Assembleia ofereceu R$ 10 mil para quem matasse um suspeito de assassinato. Você também vai conferir os assuntos que estão na pauta com o quadro Fique de Olho e conferir os bastidores das notícias no Papo Afiado.

