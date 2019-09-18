Home
>
Grande Vitória
>
Papo de Colunista: ouça podcast com jornalistas de A Gazeta

Papo de Colunista: ouça podcast com jornalistas de A Gazeta

Episódios ficarão disponíveis todas as quintas-feiras

Publicado em 18 de setembro de 2019 às 13:53

 - Atualizado há 6 anos

Informação e análise dos assuntos mais quentes da semana em um papo descontraído e disponível para você ouvir quando e onde quiser. Esse é o Papo de Colunista, primeiro podcast semanal de A Gazeta que estreia nesta quinta-feira (19) no portal e nas principais plataformas de áudio digitais.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Clique no play verde abaixo para ouvir o podcast. Use fones de ouvidos para uma melhor experiência:

Todas as quintas, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas (Economia), Leonel Ximenes (Cotidiano) e Vitor Vogas (Política), com mediação do jornalista Rafael Braz, vão debater assuntos variados com o olhar sobre os temas mais discutidos no Espírito Santo na semana.

Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas são time do Papo de Colunista Crédito: Carlos Alberto Silva

No primeiro episódio, os colunistas debatem a polêmica causada pelo deputado estadual Capitão Assumção, que durante um discurso na Assembleia ofereceu R$ 10 mil para quem matasse um suspeito de assassinato. Você também vai conferir os assuntos que estão na pauta com o quadro Fique de Olho e conferir os bastidores das notícias no Papo Afiado. 

> PAPO DE COLUNISTA: Conheça mais sobre o podcast de A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

beatriz seixas leonel ximenes Vitor Vogas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais