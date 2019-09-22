Home
Pai e filho são mortos em Rio Marinho, Vila Velha

O crime aconteceu por volta das 13h deste domingo (22). O filho, Matheus Fidelis Braga, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Antonio Bezerra de Farias. O rapaz, porém, morreu horas depois.