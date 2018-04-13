Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Pai de estudante nega racha em acidente com amputação de mecânico
Vitória

Pai de estudante nega racha em acidente com amputação de mecânico

Luciano Moura, 38, foi atingido por uma BMW, teve a perna amputada e operou o braço

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 02:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 02:54
O estudante Artur Teodoro Guidoni, 22 anos, estava na diração do BMW Crédito: Luiz Henrique Castro
O pai do estudante Artur Teodoro Guidoni, 22, negou que o jovem estivesse em alta velocidade quando perdeu o controle da BMW e atingiu a moto do mecânico industrial Luciano Moura, na noite de segunda-feira (09), no Centro de Vitória. Ele não estava em alta velocidade, nem disputando racha, como algumas pessoas chegaram a dizer. A gente fica triste com o julgamento das pessoas, afirmou Kesten Guidoni.
Artur teve fratura no fêmur e no nariz e ainda está hospitalizado. Já o irmão, Bernardo, 16, que estava no carona do veículo, teve ferimentos leves.
Segundo o relato do pai, os filhos haviam saído de Campo Grande, Cariacica, onde mora a namorada de um deles, e seguiam para casa, em Jucutuquara, Vitória. Como alguém aposta racha com viatura perto?, afirmou pai dos rapazes, em relação à viatura que chegou ao local minutos depois do acidente.
O carro bateu em uma ondulação da pista e saiu de lado. Ele não estava correndo, o veículo tem tração traseira, qualquer coisa ele sai de lado. Derrapou como se estivesse escorregando no sabão, disse.
Sobre a amputação da perna de Luciano Moura, o pai disse que toda a família está abalada com a situação.
Foi uma fatalidade que poderia ter acontecido com qualquer um. Em um segundo aconteceu uma catástrofe. Estamos muito abalados, meu filho está muito triste com a situação, disse Kesten.
 
"É UM MILAGRE ELE ESTAR VIVO"
Luciano Moura, de 38 anos, precisou amputar a perna esquerda Crédito: Arquivo pessoal
A sorte do meu irmão é que ele não tirou o capacete, porque senão provavelmente estaria morto. É um milagre estar vivo. O desabafo, emocionado, é da costureira Luciana Moura. O irmão dela, o mecânico industrial Luciano Moura, 38 anos, teve a perna esquerda amputada após ser atingido por uma BMW, na noite de segunda-feira (9). Após quatro dias no hospital, ele passou por mais uma cirurgia na tarde de ontem, e continua internado.
Para a família, Luciano disse que já tinha percebido no local do acidente que não sentia mais a perna esquerda. Quando estava no chão, meu irmão tentou se levantar e foi quando percebeu que não estava sentindo a perna. Ela havia ficado estraçalhada com a violência da pancada, contou a irmã.
Luciana contou que, apesar da gravidade do acidente, o mecânico passa relativamente bem.
Na terça-feira, ela esteve com o irmão, que contou sobre o que lembrava do acidente. Ele disse que nem viu o carro vindo. Estava lúcido depois de ter sido atingido, tanto que achou, inicialmente, que a marquise havia caído sobre si, pois apenas escutou um barulho muito forte, detalhou Luciana.
O ACIDENTE
Luciano saiu de moto de Cariacica para a Serra, onde assumiria o turno noturno de trabalho em uma empresa, às 21h30. No percurso, devido à uma chuva intensa, ele parou o veículo próximo a um prédio na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, e se abrigou embaixo de uma marquise.
Enquanto aguardava parado, uma BMW dirigida por Artur Guidoni, 22, rodou na pista e bateu exatamente no ponto onde estava Luciano. O impacto fez com que o veículo batesse na parede do prédio onde estava o mecânico e retornasse contra um poste de energia, onde parou. No carona do carro estava o irmão de Artur, Bernardo Guidon, 16.
A PM esteve no local e não conseguiu localizar nenhuma testemunha do acidente que pudesse indicar como a BMW perdeu o controle.
Tanto o motociclista quanto os dois ocupantes foram socorridos rapidamente por ambulâncias. Os irmãos que ocupavam o veículo foram levados para um hospital particular em Vitória.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o acidente foi registrado pelo Batalhão de Trânsito e encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito, onde será investigado.
LESÕES
Luciano ainda estava com o capacete no momento em que foi atingido pelo carro, fato que protegeu a cabeça do mecânico. Porém, a perna esquerda foi atingida com intensidade.
Ele também quebrou o pé direito e o braço esquerdo, que teve que passar por cirurgia, ontem, em um hospital particular de Vila Velha.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados