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Ordem de serviço do Contorno do Mestre Álvaro prestes a ser assinada

O Contorno do Mestre Álvaro teve seu contrato assinado em 2014. Desde então, a obra sofreu sucessivos atrasos por causa de pendências no Tribunal de Contas da União (TCU), desapropriações e pelo atraso do licenciamento ambiental

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 22:21

Publicado em 

26 abr 2019 às 22:21
Região de Queimados, na Serra; contorno viário será construído no entorno do Mestre Álvaro ligando dois pontos da BR 101 Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ
O governador Renato Casagrande confirmou na tarde desta sexta-feira (26) que a ordem de serviço para as obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, será assinada no dia 30 de abril, próxima terça-feira. Ele irá a Brasília para participar da assinatura do documento junto ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.  Mas a data de início para as obras ainda não foi informada.
O investimento total para a implantação de 18,9 quilômetros de pista dupla será de mais de R$ 290 milhões. A obra será importante para desafogar o trânsito da BR 101 na Serra e garantir mais segurança aos motoristas.
De acordo com Casagrande, o ministro marcou a agenda de assinatura para as 16 horas da próxima terça-feira. Do evento participará ainda a bancada federal capixaba. "Estamos muito felizes porque está é uma obra de grande importância para o Estado. O contorno vai retirar o tráfego pesado da BR 101, na região de Carapina, justamente onde está localizado um dos trechos mais perigosos da rodovia, além de aliviar o trânsito da Região Metropolitana. E acredito que em uns dois a três anos ela estará concluída", destacou.
Dos recursos destinados para a obras, um total de R$ 100 milhões já foram depositados e estão liberados para o início dos trabalhos. "É um volume de recursos que dá para trabalhar durante um bom tempo e acredito que assim que a empresa conseguir mobilizar funcionários e maquinários as obras serão iniciadas", acrescentou Casagrande, ponderando ainda que o novo contorno abrirá uma nova frente de desenvolvimento e oportunidades para o setor empresarial na Serra. 
O Contorno do Mestre Álvaro teve seu contrato assinado em 2014. Desde então, a obra sofreu sucessivos atrasos por causa de pendências no Tribunal de Contas da União (TCU), desapropriações e pelo atraso do licenciamento ambiental.
DEMORA
Pelo menos desde 2008 aguarda-se a construção do Contorno do Mestre Álvaro. O contrato finalmente foi assinado em 2014 e, desde então, teve seu início anunciado várias vezes, mas nunca saiu do papel. Até o ministro dos Transportes, na época Maurício Quintela, esteve no Estado e anunciou para setembro de 2017 o começo das obras. Mas isso nunca aconteceu.

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