Mar de ressaca

Ondas impressionantes derrubam surfista na Praia da Costa

Neste domingo (21), Lucas Medeiros, que é surfista profissional de ondas grande há três anos, se assustou com o tamanho das ondas que, segundo a medição da equipe que o acompanha, chegou a cerca de oito metros

Publicado em 21 de julho de 2019 às 16:05 - Atualizado há 6 anos

Surfista registra ondas gigantes em Vila Velha neste domingo (21) Crédito: Straya Filmes

A ressaca do mar no litoral do Espírito Santo tem formado ondas que estão impressionando até surfistas profissionais. Por volta das 6 horas deste domingo (21), o surfista Lucas Medeiros contou que flagrou ondas de cerca de oito metros na Praia da Costa, em Vila Velha, segundo medição da equipe que o acompanha. Lucas precisou ser atendido por médicos depois de cair de uma onda "assustadora", como ele descreveu.

Surfista registra ondas gigantes em Vila Velha neste domingo (21) Crédito: Lucas Medeiros

Com o impacto, a prancha de Lucas se partiu ao meio.

.

Já neste domingo (21), ele, que é surfista profissional de ondas grande há três anos, se assustou com o tamanho das ondas que, segundo ele, chegou a cerca de oito metros.

"Foi crítica a situação, tanto que me machucou por dentro, engoli muita água mesmo. O mar está assustador e hoje parece que dobrou de tamanho. Foi um dos "caldos" mais tenebrosos do ano, e tinham outros surfistas amigos meus na hora, que se assustaram muito também. A minha prancha partiu e eu nem encontrei a outra metade", descreveu Lucas.

O fotógrafo Gabriel Henriques Viana, que faz imagens de surf e acompanha Lucas, flagrou as ondas gigantes. Como o dia estava muito nublado, as fotos passaram por uma edição para deixar as cores mais vivas, e de acordo com o surfista, os registros devem concorrer ao título de maior onda do Brasil.

VEJA AS FOTOS

VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta