Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Olhares de fé para celebrar a história da Basílica de Santo Antônio
Tradição

Olhares de fé para celebrar a história da Basílica de Santo Antônio

Templo comemora 10 anos de título especial do Vaticano e lança concurso fotográfico

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 23:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 23:38
Imagens da construção da estrutura em Santo Antônio no fim da década de 1950. Obra foi ideia do então bispo do Espírito Santo, Dom Joaquim José Crédito: Arquivo
Há dez anos, um dos maiores símbolos de fé e devoção do Espírito Santo foi elevado ao título de basílica. Para comemorar a data, o Santuário-Basílica de Santo Antônio, que fica no bairro homônimo, em Vitória, organizou um concurso fotográfico. Queremos divulgar cada vez mais a beleza que é o nosso templo, queremos ver o olhar de fé de profissionais e amadores sobre ele, explicou o coordenador da basílica, Luiz Michel Pessoa.
No catolicismo, basílicas são igrejas geralmente grandes ou importantesque tem outorgados ritos especiais e privilégios em matéria de culto.
Segundo Pessoa, o local acolhe mensalmente de seis a oito mil pessoas, entre fiéis e turistas. Os turistas vêm de todos os lugares. Muita gente da Grande Vitória e até da Capital chega e fica surpresa porque não conhecia. Tem gente que já foi na Basílica de Aparecida (SP), mas nunca veio aqui, conta.
Apesar de o Papa só ter dado o título de Basílica ao Santuário de Santo Antônio em 2008, o prédio começou a ser construído no final dos anos 50. A pedra fundamental foi lançada em 9 de dezembro de 1956 pelo quinto bispo da diocese do Espírito Santo, que foi Dom José Joaquim Gonçalves", lembra o padre Roberto Camillato, que é reitor do Santuário-Basílica.
Segundo ele, a história da construção do templo se funde à da região. Não havia Inhanguetá, Rodovia Serafim Derenzi, ou Mário Cypreste. Na época, o bairro Santo Antônio ia do Cais do Hidroavião até aqui, no entorno da Basílica. Em volta, tudo era fazenda e terrenos alagadiços", diz o religioso.
Padre Roberto Camillato e Luiz Michel Pessoa seguram réplica do Santuário-Basílica em frente ao altar Crédito: Vitor Jubini
Ele afirma que o apoio da população foi fundamental para que a construção se concretizasse. Houve muita ajuda da comunidade. Era uma comoção. Havia uma senhora que vendia um mingau para juntar dinheiro para a construção. O mingau ficou famoso e existe até hoje, com a receita original, afirma Camillato.
O Santuário de Santo Antônio, como era conhecido anteriormente, partiu do desejo de Dom José Joaquim Gonçalves de construir um tempo para o segundo padroeiro de Vitória, Santo Antônio. Já existia a Catedral, onde fica Nossa Senhora da Vitória. O santuário seria para abrigar Santo Antônio. A Catedral tem mais importância em relação à Arquidiocese. Já o Santuário, tem mais importância em relação ao vínculo com Roma, afirma o padre.
O coordenador da Basílica esclarece: A catedral é onde fica o bispo, que comanda a Arquidiocese. A Basílica é como se fosse a casa do Papa: se o Papa Francisco viesse aqui, ele faria a celebração na Basílica, diz.
PARTICIPE
O Concurso
Tema
Santuário-Basílica de Santo Antônio: Um olhar de fé
Júri Técnico
As fotos só poderão ser enviadas pelo do site do Santuário-Basílica, no link do concurso.
Júri Popular
As fotos serão inscritas através do Instagram marcando a fotografia através da Hashtag #BasilicaUmOlharDeFe.
Inscrições
São gratuitas e vão até 18 de dezembro. Cada inscrito poderá participar com três fotos.
Visto de cima, durante a noite, o templo tem o formato de uma cruz Crédito: Renan lima silva
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados