Home
>
Grande Vitória
>
Obras na Segunda Ponte serão feitas durante a madrugada, diz DER-ES

Obras na Segunda Ponte serão feitas durante a madrugada, diz DER-ES

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-geral do órgão explicou que apenas alguns serviços menores podem ocorrer ao dia