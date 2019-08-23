Home
Grande Vitória
O que sabemos sobre a situação na Amazônia

Dados e pesquisas mostram que o cenário de 2019 é atípico e sem precedentes. O número de incêndios detectados no Brasil entre 1º de janeiro e 22 de agosto bateu recorde e alcançou a marca de 76.720 ocorrências