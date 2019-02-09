Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Nunca desista', diz diarista que sobreviveu a ataque do ex na Serra
Incendiada

'Nunca desista', diz diarista que sobreviveu a ataque do ex na Serra

Marciane teve quase metade do corpo queimado pelo ex-marido. Mesmo diante da brutalidade que sofreu, ela dá exemplo de perseverança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2019 às 00:10

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 00:10

Diarista que teve quase metade do corpo queimado por ex-marido volta para casa no Espírito Santo Crédito: Oliveira Alves | TV Gazeta
Depois de ficar 151 dias internada, a diarista Marciane Pereira dos Santos teve alta nesta sexta-feira (8). Ela teve quase metade do corpo queimado pelo ex-marido e precisou amputar a perna. Mesmo diante da brutalidade que sofreu, Marciane dá exemplo de perseverança.
Eu falo para as pessoas: Não desista, independentemente da situação, da luta, seja uma doença, um desemprego, ainda há uma esperança. Como eu tive a minha
Marciane Pereira dos Santos
As queimaduras deixaram sequelas profundas. Ela ainda vai passar por cirurgias reparadoras. Apesar do tratamento doloroso, ela não pensa em desistir.
"Caí, eu levanto de novo. Coloca um sorriso na cara, vai doer, vai. Vai deixar sequelas, mas se tiver alguém do seu lado, torcendo por você, te apoiando e vibrando ali por você. Família, amigos. É onde que você se fortalece mais ainda", completou.
Equipe médica homenageou a diarista após a alta Crédito: Oliveira Alves | TV Gazeta
Na alta, a diarista foi homenageada pela equipe que cuidou dela durante todo o tempo. O médico que acompanhou o tratamento de Marciane contou que ela chegou muito debilitada ao hospital. As chances eram pequenas de sobrevivência.
> Três homicidas são presos durante operação na Serra
"Sempre foi uma paciente muito colaborativa, entendeu todos os processos. Cada banho, anestesia, cada procedimento para reparação de pedaços que haviam sido destruídos. Sempre muito participativa e leal ao tratamento", contou o médico Eric Gaigher.
A irmã de Marciane, que acompanhou toda a recuperação, está mais aliviada com a alta. "Ela é muito importante para mim ter ela dentro de casa, com a gente. Para receber o amor que temos por ela", disse Roseane Duarte.
CRIME
A diarista teve o corpo incendiado na casa onde mora, no bairro Jardim Tropical na Serra, no dia 8 de setembro de 2018.
A vítima mora com os dois filhos, de 5 e 2 anos. Segundo testemunhas, ela voltava para casa quando foi surpreendida e encurralada pelo ex-marido, que cometeu o crime.
Marciane Pereira dos Santos Crédito: Arquivo da família
O ex-marido de Marciane é o acusado do crime. André Luiz dos Santos, que é cadeirante, responde por tentativa de homicídio e está preso desde 12 de setembro.
À polícia, ele confessou o crime e disse que foi motivado por ciúmes da vítima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados