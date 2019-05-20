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Alagamentos

Novo protesto interdita a Avenida Carlos Lindenberg em Vila Velha

Manifestantes reivindicaram melhorias no bairro Cobilândia; a região sofre com alagamentos e a falta de escoamento da água da chuva
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

20 mai 2019 às 19:29

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 19:29

Moradores do bairro Cobilândia, em Vila Velha, interditam novamente a Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Fernando Madeira
Cerca de 70 moradores do bairro Cobilândia, em Vila Velha, interditaram novamente a Avenida Carlos Lindenberg em protesto contra os alagamentos e a falta de escoamento da água na região, decorrentes das fortes chuvas que atingiram o Estado no fim de semana. Manifestantes colocaram móveis estragados e fizeram um cordão humano para impedir a passagem de motoristas com alternância de 10 minutos, nos dois sentidos. As pistas foram liberadas por volta das 19h desta segunda-feira (20).
Outra reivindicação é a obra de macrodrenagem para escoar a água e minimizar os impactos da chuva, compromisso firmado em novembro do ano passado que ainda não se cumpriu. O comerciante e morador da localidade, Thiago Henker, declara que, se for preciso, outras manifestações e bloqueios de vias irão acontecer.
"São compromissos marcados com a comunidade que não estão sendo cumpridos: obras de emergências tratadas em novembro do ano passado, quando ocorreram os outros alagamentos. Lutamos pela macrodrenagem. Queremos visibilidade e, se precisar, interditaremos de novo", afirma.
> Manifestação interdita a Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
VEJA VÍDEO
PELA MANHÃ
Na manhã desta segunda-feira (20), os moradores realizaram uma manifestação pelos mesmo motivos. Insatisfeitos com casas e ruas cheias de água, eles bloquearam o trânsito no dois sentidos da via, próximo ao Posto Três Coqueiros, em Alvorada.
CAFÉ COM O PREFEITO
Revoltada com a situação do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, a internauta Sonia Pagotto gravou um vídeo convidando o prefeito da cidade, Max Filho, para tomar um café da tarde em meio ao alagamento na rua Quilombo. "Não aguento mais isso aqui", desabafa.
BOMBA DE SUCÇÃO
Imagens de drone mostram os alagamentos que ainda atingem a Grande Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Internauta/Hemerson Oliveira
Procurada para explicar por que os alagamentos permanecem e o que tem feito para minimizar os problemas da população, a Prefeitura de Vila Velha informou às 19 horas deste domingo (19), por meio de nota, que instalou uma bomba de sucção para dar velocidade à vazão das águas da Grande Cobilândia.
"Prefeito e vice estão, neste momento, supervisionando a instalação do novo equipamento para agilizar o bombeamento das águas dos canais em Cobilândia. A capacidade do bombeamento é de 330 litros por segundo", finalizou a nota. Não há um prazo determinado para que as águas realmente baixem nas ruas da região.
> Macrodrenagem na Grande Cobilândia só deve ficar pronta no fim de 2020

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