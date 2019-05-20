Novo protesto interdita a Avenida Carlos Lindenberg em Vila Velha

Moradores do bairro Cobilândia, em Vila Velha, interditam novamente a Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Fernando Madeira

Outra reivindicação é a obra de macrodrenagem para escoar a água e minimizar os impactos da chuva, compromisso firmado em novembro do ano passado que ainda não se cumpriu. O comerciante e morador da localidade, Thiago Henker, declara que, se for preciso, outras manifestações e bloqueios de vias irão acontecer.

"São compromissos marcados com a comunidade que não estão sendo cumpridos: obras de emergências tratadas em novembro do ano passado, quando ocorreram os outros alagamentos. Lutamos pela macrodrenagem. Queremos visibilidade e, se precisar, interditaremos de novo", afirma.

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PELA MANHÃ

Na manhã desta segunda-feira (20), os moradores realizaram uma manifestação pelos mesmo motivos. Insatisfeitos com casas e ruas cheias de água, eles bloquearam o trânsito no dois sentidos da via, próximo ao Posto Três Coqueiros, em Alvorada.

CAFÉ COM O PREFEITO

Revoltada com a situação do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, a internauta Sonia Pagotto gravou um vídeo convidando o prefeito da cidade, Max Filho, para tomar um café da tarde em meio ao alagamento na rua Quilombo. "Não aguento mais isso aqui", desabafa.

BOMBA DE SUCÇÃO

Imagens de drone mostram os alagamentos que ainda atingem a Grande Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Internauta/Hemerson Oliveira

Procurada para explicar por que os alagamentos permanecem e o que tem feito para minimizar os problemas da população, a Prefeitura de Vila Velha informou às 19 horas deste domingo (19), por meio de nota, que instalou uma bomba de sucção para dar velocidade à vazão das águas da Grande Cobilândia.