Novo filtro promete reduzir poluição da Arcelor em 18% em Vitória

A tradicional fumaça branca que sai de uma chaminé, vista no final da Praia de Camburi, em Vitória, vai deixar de existir. Quem garante é a direção da ArcelorMittal, que inaugurou na tarde desta quinta-feira (08) um novo equipamento para conter as emissões de poeira da área de sinterização da empresa.

O gas cleaning bag filter - popularmente conhecido como filtro de mangas - é um sistema de filtros, por onde passará a fumaça (pluma) antes de chegar à chaminé. Caberá a ele fazer a contenção do material particulado - ferro e carbono - que era lançado na atmosfera. A nova tecnologia foi exigida a partir de condicionantes ambientais estabelecidas pelo órgão ambiental estadual, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), e resultou em um investimento de R$ 101 milhões.

De acordo com Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, vice-presidente de operações da siderúrgica, a chaminé da sinterização é a responsável por cerca de 20% das emissões de particulados da empresa. Até o mês de dezembro do ano passado, dela eram lançados na atmosfera 51 quilos/hora de material particulado, o pó preto, misturado com gases, como o dióxido de enxofre.

O objetivo, com o novo equipamento, é de que sejam lançados por ela cerca de 6,5 quilos/hora de poeira. Por enquanto, na fase de testes do equipamento, as emissões estão oscilando em torno de 9,6 quilos/hora de poeira. Com o equipamento vamos reduzir em 90% as emissões dessa chaminé, o que equivale a uma redução de 18% no impacto ambiental das emissões da empresa. Uma vantagem imediata que trará resultados positivos para a sociedade, assinalou Ribeiro.

Além disso, o vice-presidente de operações destaca como uma das melhorias a fim da fumaça brança no final da praia. Além da redução do impacto ambiental, aquela visibilidade - pluma branca - não será mais vista, assegurou.

EMISSÕES

No total, o processo industrial da ArcelorMittal resulta na emissão de 195 quilos/hora de poeira. Até dezembro, antes da instalação do filtro de mangas, este total chegava a 240 quilos/hora de poeira. O presidente da empresa, Benjamin Batista Filho, destacou que todo processo industrial gera emissões de poeira, mas garantiu que a siderúrgica vem seguindo o que determina a legislação ambiental.

Outros investimentos, de mais R$ 20 milhões, vão ser feitos até maio, segundo Ribeiro, para controle ambiental em outras áreas da empresa. Dentre elas está a instalação de dois novos filtros de mangas na Coqueria, onde existem outras duas chaminés, adoção de calhas  onde há queda de material para as correias  mais modernas, e enclausuramento de três torres de transferência da Coqueria. Vão ainda implantar 12 novos monitores de material particulado e quatro novos monitores de gases.

Durante a inauguração, que contou com a participação de várias autoridades, o governador Paulo Hartung destacou que a diminuição das emissões de poeira vindas do complexo de Tubarão vai ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. Mas que será preciso ainda mais investimentos. Foi um grande investimento, reconheço, mas outros milhões terão que ser aplicados em outros dispositivos para reduzir estas emissões e para dar tranquilidade, em termos de qualidade vida, à população, ponderou.

Não há informações dos órgãos ambientais sobre qual será o impacto da redução desta poeira nas casas.

ONG COBRA MAIS AÇÕES CONTRA O PÓ

O presidente da ONG Juntos SOS Ambiental, Eraylton Moreschi, avalia que a tecnologia adotada pela ArcelorMittal é uma das mais eficientes no controle do material particulado. Porém, a redução de 18% na emissão de poeira da empresa pouco irá impactar o dia a dia dos moradores da Grande Vitória.

Ele lembra que a siderúrgica emite 195 quilos/hora de poeira: São bem mais de quatro toneladas de pó preto por dia jogado na atmosfera. Sem contar a emissão da Vale, que no último Inventário de fontes do Instituto Estadual de Meio Ambiente, de 2011, oscilava em 633,33 quilos/hora, mais de 15 toneladas de pó por dia.

Outra preocupação, destacou Moreschi, é com a emissão de gases, dentre eles o dióxido de enxofre. São emitidos 2.812,7 quilos/hora de dióxido de enxofre. Deste total, apenas 673,6 quilos/hora são tratados com o sistema Claus. Um gás que causa sérios problemas de saúde, destaca.

Por intermédio de nota, a Vale informou que a tecnologia adotada pela siderúrgica foi desenvolvida para o processo de sinterização, que não faz parte das operações da empresa. No caso das usinas de pelotização da Vale, o principal sistema de controle são os precipitadores eletrostáticos, para os quais estão sendo desenvolvidas atualizações nos sistemas elétrico e de automação, "visando a aumentar ainda mais sua eficiência", destacou a mineradora.

Acrescentou ainda que outras intervenções estão sendo adotadas, como as aplicadas nos sistemas de aspersão dos viradores de vagões e de aplicação de polímeros, nos píeres e nas instalações e equipamentos das usinas. "Fazem parte de um conjunto de ações previstas até 2020 que reforçam o compromisso da Vale em investir continuamente para aprimorar seus controles ambientais e reduzir cada vez mais suas emissões", assinalou.