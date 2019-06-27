Novos ônibus do Transcol com ar-condicionado Crédito: Fernando Madeira | GZ

o Sindicato dos Rodoviários promete uma greve geral, ainda sem data definida. A categoria teme perda de postos de trabalho, já que os novos veículos somente circularão com motorista. Após a divulgação de que os novos ônibus do Transcol com ar-condicionado vão circular sem cobradores — porque neles somente serão aceitos passageiros com cartão do Bilhete Único,l, ainda sem data definida. A categoria teme perda de postos de trabalho, já que os novos veículos somente circularão com motorista.

Your browser does not support the audio element. Ônibus sem cobrador, Sindirodoviários teme demissões e promete greve

Vinte coletivos começam a operar na Grande Vitória nos próximos dias. Até o final do ano serão 100 ônibus e, até 2022, 600 coletivos. De acordo com o Sindirodoviários, com a extinção dos cobradores, cerca de quatro mil profissionais ficarão desempregados, considerando que são quatro turnos para operação.

AS MUDANÇAS NO NOVO TRANSCOL

1. Todos os ônibus com ar-condicionado vão funcionar sem cobradores

2. O meio de pagamento da passagem será exclusivamente via cartão do Bilhete Único

Por nota, o Sindirodoviários lamentou as alterações. Disse que “os cobradores são essenciais para um transporte coletivo de qualidade, pois além de auxiliar o motorista, prestam um importante serviço aos usuários, dando informações, orientações e auxiliando os usuários com dificuldades de locomoção, deixando o motorista livre apenas para dirigir”.

O Sindirodoviários também destacou que o custo da mão-de-obra do cobrador já está sendo pago pela atual tarifa, portanto, mantê-los nos coletivos com ar-condicionado não traz nenhum prejuízo para os empresários.

SEM DEMISSÕES, DIZ SECRETÁRIO

O secretário de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, negou que o pagamento da tarifa via bilhete único é uma forma de acabar com a função de cobrador nos coletivos. Disse também que não haverá demissões.

Fábio Damasceno garante que mudança não implicará em demissões de rodoviários Crédito: Vitor Jubini | GZ