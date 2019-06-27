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Grande Vitória

Ônibus sem cobrador: Sindirodoviários teme demissões e promete greve

Ônibus do Transcol com ar-condicionado circularão apenas com motoristas. Categoria teme demissões; secretário nega cortes

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 22:36

Publicado em 

26 jun 2019 às 22:36
Novos ônibus do Transcol com ar-condicionado Crédito: Fernando Madeira | GZ
Após a divulgação de que os novos ônibus do Transcol com ar-condicionado vão circular sem cobradores — porque neles somente serão aceitos passageiros com cartão do Bilhete Único, o Sindicato dos Rodoviários promete uma greve geral, ainda sem data definida. A categoria teme perda de postos de trabalho, já que os novos veículos somente circularão com motorista.
Ônibus sem cobrador, Sindirodoviários teme demissões e promete greve
Vinte coletivos começam a operar na Grande Vitória nos próximos dias. Até o final do ano serão 100 ônibus e, até 2022, 600 coletivos. De acordo com o Sindirodoviários, com a extinção dos cobradores, cerca de quatro mil profissionais ficarão desempregados, considerando que são quatro turnos para operação.
AS MUDANÇAS NO NOVO TRANSCOL
 1.  Todos os ônibus com ar-condicionado vão funcionar sem cobradores
 2.  O meio de pagamento da passagem será exclusivamente via cartão do Bilhete Único
Por nota, o Sindirodoviários lamentou as alterações. Disse que “os cobradores são essenciais para um transporte coletivo de qualidade, pois além de auxiliar o motorista, prestam um importante serviço aos usuários, dando informações, orientações e auxiliando os usuários com dificuldades de locomoção, deixando o motorista livre apenas para dirigir”.
O Sindirodoviários também destacou que o custo da mão-de-obra do cobrador já está sendo pago pela atual tarifa, portanto, mantê-los nos coletivos com ar-condicionado não traz nenhum prejuízo para os empresários.
SEM DEMISSÕES, DIZ SECRETÁRIO
O secretário de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, negou que o pagamento da tarifa via bilhete único é uma forma de acabar com a função de cobrador nos coletivos. Disse também que não haverá demissões. 
Fábio Damasceno garante que mudança não implicará em demissões de rodoviários Crédito: Vitor Jubini | GZ
“Não é para eliminar cobradores. A tendência é transferir o cobrador para outras funções. Como temos o bilhete único, eles podem ser bilheteiros de estações para ajudar na implantação do sistema. Agora não terá demissão nenhuma. É uma quantidade muito pequena perto da frota, que é de 1.600 ônibus", finalizou.

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