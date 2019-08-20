Home
>
Grande Vitória
>
Nevoeiro de radiação envolve o céu no ES nesta terça-feira

Nevoeiro de radiação envolve o céu no ES nesta terça-feira

Fenômeno acontece quando o ar sobe mais quente, resfria na madrugada e se condensa, formando um nevoeiro nas camadas mais perto da superfície, segundo meteorologista