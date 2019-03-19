Navio com escala em Vitória que afundou transportava supercarros

O navio Grande America pegou fogo próximo à Costa Francesa; ele atracaria no Porto de Vitória na próxima quinta-feira (21) Crédito: Reprodução | Facebook

Porsche, sendo que quatro eram modelos exclusivos, cuja fabricação já havia sido encerrada. Por conta do naufrágio, a montadora vai ter que reativar a produção do 911 GT2 RS, que já havia saído de linha, só para atender quatro brasileiros. Cada veículo custa em média R$ 2,3 milhões de reais. O Grande America atracaria no Porto de Vitória nesta quinta-feira (21). O navio Grande America, que naufragou após um incêndio na Costa Francesa na madrugada do dia 11 de março, transportava, entre outros veículos, 37 carros da, sendo que quatro eram modelos exclusivos, cuja fabricação já havia sido encerrada. Por conta do naufrágio, a montadora vai ter que reativar a produção do 911 GT2 RS, que já havia saído de linha, só para atender quatro brasileiros. Cada veículo custa em média R$ 2,3 milhões de reais. O Grande America atracaria nonesta quinta-feira (21).

Superesportivo custa em média R$ 2,3 milhões Crédito: Divulgação | Porsche

Em entrevista à reportagem do Gazeta Online, a assessoria da Porsche Brasil confirmou que a empresa vai retomar a produção do modelo para repor os clientes. "A fábrica vai produzir de novo conforme eles pediram. Não vão ficar na mão'", disse. A Porsche enviou uma carta aos clientes, avisando sobre o acidente e garantindo que vão enviar outro carro no lugar.

O COMUNICADO AOS CLIENTES

"Como é de seu conhecimento, a produção do modelo Porsche 911 GT2 RS foi finalizada em fevereiro de 2019 e, em uma situação normal, não seria possível repor o seu veículo. Porém, devido à natureza da situação e por considerá-lo um cliente altamente valioso para a marca, decidimos reativar a produção deste modelo na fábrica, e produzir o seu veículo em abril", informa trecho do comunicado.

Questionada se um dos modelos seria descarregado em Vitória (ES), a Porsche Brasil disse que não poderia revelar devido a uma política de confidencialidade.

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