'Não existe evolução espiritual sem a utilização do livre-arbítrio'

Gilberto Silva fará palestra hoje em comemoração ao aniversário da filosofia Crédito: Racionalismo cristão

Quem somos? O que fazemos na terra? Para onde vamos após a vida terrena? Refletir sobre nossa existência e a evolução da alma estão entre os objetivos do Racionalismo Cristão, filosofia espiritualista que completa nesta semana 90 anos de existência no Espírito Santo.

A filosofia, dissidente do movimento espírita brasileiro, foi fundada por Luis de Mattos, em 1910, e hoje está presente em 13 países. No Estado, a primeira casa foi construída em Vila Velha, e depois transferida para Vitória.

Faz parte das comemorações, um ciclo de palestras, que terá como um dos palestrantes o presidente internacional do Racionalismo Cristão, Gilberto Silva. Na entrevista, ele explica os princípios da filosofia. Confira:

O que é o Racionalismo Cristão?

É uma filosofia espiritualista que nos mostra o que somos: espíritos aqui nesse mundo vivenciando a experiência humana com o propósito de evoluímos espiritualmente. Esse crescimento se dá pelo desenvolvimento de atributos espirituais, como a inteligência, força de vontade e domínio de si mesmo.

Qual a diferença da filosofia para a religião?

Normalmente a filosofia, como nos chamamos, está mais voltada pela conduta do ser humano, dos aspectos morais, para as questões principalmente da família, dos princípios da honestidade, de coerência consigo mesmo. Nas religiões, em geral, sempre há um ser supremo a comandar a sua vontade e seu destino, o que leva as pessoas a entenderem que nós que não dependemos de nós.

Por que esse nome?

O racionalismo vem da razão, do raciocínio. Aquilo que motivamos sempre as pessoas a fazerem: o uso de sua razão e seu raciocínio. Cristão por entendermos que os princípios do cristianismo são elevados. Principalmente o amor ao próximo e o respeito aos semelhantes. Essa é uma visão mais moderna e mais humanitária, não uma visão mística.

Como surgiu?

Surgiu em 1910 na cidade de Santos (SP). Por volta de junho de 1909, o fundador do racionalismo cristão Luis de Mattos, foi convidado para ir a um centro espírita. Ele não acreditava na prática, mas tanto insistiram, que ele aceitou o convite. Ele verificou que havia, sim, algo transcendente naquela situação, naquele ambiente. Que ali havia algo além da matéria. Foi aí que começou a pesquisar e estudar esse assunto. Ele que era um livre pensador, com o passar dos meses comparando com aquilo que já conhecia  já tinha estudado até a própria medicina  constatou que havia esse aspecto transcendente da vida. Foi aí que codificou o racionalismo cristão. Não nasceu de nenhuma vertente filosófica. Foi um laboratório onde ele pode perceber a existência da alma.

Existe Deus?

Sim. Para nós, não numa visão antropomórfica, mas numa visão do todo, da soma das inteligências do universo. Entendemos, como um princípio do Racionalismo Cristão, que o universo é composto somente de força e matéria. Não existe matéria sem a coesão do princípio inteligente, e nem coesão do princípio inteligente sem estar moldando a matéria. Quando você observa a vida nesse aspecto, nessa amplitude, começa a entender os fenômenos e tudo que nos cerca.

O que é o livre-arbítrio para a filosofia?

Quando o espírito, que é uma parcela da inteligência universal, se torna espírito é porque adquiriu o uso do livre-arbítrio. Da sua livre iniciativa, livre vontade, e passa a ser responsável pelos seus atos. Então o livre-arbítrio está na raiz da evolução espiritual. Não existe evolução espiritual individual, no caso do espírito que somos, sem a utilização do livre-arbítrio.

Como o Racionalismo Cristão pode contribuir para a vida das pessoas?