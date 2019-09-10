Home
Grande Vitória
Na contramão do país, Espírito Santo registra queda de feminicídios

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 31 mulheres foram vítimas de feminicídio no ES em 2018. No ano anterior, foram 42. Queda é de 27%.