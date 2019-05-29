Mutirão de emprego no Sine da Serra termina em confusão

Tumulto no Sine da Serra nesta quarta-feira (29): mais de 300 pessoas aguardavam para preencher vagas de emprego que acabaram sendo canceladas Crédito: Wallison

Apesar da chegada com antecedência dos candidatos ao mutirão de empregos realizado pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) do município da Serra , nesta quarta-feira (29), a reclamação de alguns candidatos é de que o evento foi encerrado sem o preenchimento de qualquer uma das vagas disponíveis, o que resultou, consequentemente, em revolta dos que aguardavam. Cerca de 500 pessoas estiveram no local desde esta madrugada para tentar o preenchimento de uma das 231 vagas oferecidas.

De acordo com Ronaldo Soares, eletricista de 57 anos, os candidatos chegaram cedo para receber as cartas de encaminhamento e, por volta das 15h30, foram surpreendidos pela organização do mutirão, que informou que as senhas distribuídas não valiam mais.

"Quando falaram que não tinha mais vaga, devolvemos as cartas para o Sine. Eles ficaram de entrar em contato quando abrirem novas oportunidades. Sei que na área elétrica eram mais de 15 vagas e que nenhum eletricista foi chamado. As pessoas ficaram revoltadas, é claro. Perdemos o dia e nos sentimos enganados. Desconfiamos que na verdade não tinha vaga nenhuma, eles nem pegaram nossos documentos. Precisamos de uma resposta a isso, estou desempregado há quase um ano. Queria um serviço fixo e vim em busca disso", relatou.

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CANDIDATOS VIRARAM A NOITE

Os primeiros candidatos chegaram ao local na noite desta terça-feira (28), como o montador de andaime André Ribeiro, de 34 anos, o primeiro da fila. Ele está sem emprego fixo há dois anos.

O segundo da fila era o morador de Novo Horizonte Djanilton Alves, 32. "Cheguei ontem às 8h da noite, nós ficamos aí fora. Dormimos. Agora de manhã abriram às 6h e estivemos aí na batalha procurando uma vaga de emprego", contou.

NÚMEROS

O secretário de Emprego e Renda da Serra, Roberto Carlos, estima que a cidade tenha 35 mil desempregados. Atualmente o Espírito Santo está com cerca de 364 mil desempregados. Os números são do primeiro trimestre, divulgados pelo IBGE no dia 16 de maio.

O OUTRO LADO

De acordo com informações da Prefeitura Municipal da Serra, foram distribuídas 300 senhas para as vagas da Usiminas , 200 pessoas foram atendidas nesta quarta-feira e outras 100 serão atendidas amanhã. Além disso, de acordo com o município, todas as pessoas que compareceram ao mutirão receberam senhas e foram atendidas. No entanto, a responsabilidade do Sine é apenas no tocante à captação dos interessados e ao encaminhamento para a triagem das empresas contratantes.