Multa de até R$ 8,4 mil por som alto durante Carnaval em Vitória

Carnaval na Beira-Mar com Regional da Nair, em 2019 Crédito: Fábio Vicentini

O folião que levar caixinha de som para o carnaval, que acontece este ano na Beira-Mar, em Vitória, terá o equipamento recolhido e poderá receber uma multa de até R$ 8,4 mil aplicada pelos fiscais de postura da Prefeitura de Vitória. A informação foi passada pelo tenente-coronel Marcio Borges, comandante do 1° Batalhão da Polícia Militar, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17).

Teremos uma ação muito forte por parte dos fiscais de Postura da prefeitura, pedimos para as pessoas não irem com caixa de som porque elas e serão recolhidas e a multa é muito alta. Não queremos isso, mas ela se torna um foco de problema porque quando a festa termina as pessoas se aglomeram e colocam esse som alto e começa a ter princípio de conflito. Somente no Triângulo já tivemos de 10 a 15 recolhidas, destacou.

A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória informou por nota, que só é permitido o som das atividades oficiais, como os palcos e blocos legalizados pela Prefeitura de Vitória. As caixas de som de qualquer tamanho são proibidas e poderão ser recolhidas pelos fiscais ambientais, conforme o Decreto 17.304/18. As multas variam de R$ 4.732,42 a R$ 8.465,35, disse.

Bloco na Praia do Canto: aparelhos de som foram apreendidos Crédito: Internauta

EFETIVO

O tenente-coronel Marcio Borges informou que ainda não foi fechado o número de policiais que trabalharão no carnaval. Mas destacou que somente do 1° Batalhão serão 50 militares disponibilizados para a Beira-Mar, além do apoio da cavalaria, unidades especializadas e Guarda Municipal.

Não vai ser um (efetivo) tão grande como nos desfiles que usamos 750 militares, mas um número que garanta a lógica da segurança no local. Acreditamos que não teremos problemas no carnaval oficial como não tivemos nos Sambão", destacou.