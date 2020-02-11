Vitória: muretas da avenida Beira-Mar passam por obras para o carnaval

Muretas da Beira-Mar passam por obras de revisão Crédito: Prefeitura Municipal de Vitória

As muretas da avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória estão passando por obras de reforço e de revisão da estrutura. Segundo a Prefeitura da capital, as intervenções têm o objetivo de levar tranquilidade aos foliões que vão frequentar o local durante o Carnaval, que acontece entre os dias 22 e 25 de fevereiro.

"Toda a avenida Beira-Mar está sendo vistoriada e ficará ainda mais segura nos dias de folia", afirma o secretário interino de Obras e Habilitação da Prefeitura de Vitória, Weverton Moraes.

Este ano, o palco principal do evento na capital será montado perto do armazém da Codesa e, para a segurança do público, a avenida será interditada até a altura da Primeira Igreja Batista de Vitória.

A folia do carnaval em Vitó ria teve seu local alterado após um estudo realizado pela prefeitura da capital, com a participação de diversas secretarias municipais. A ideia, segundo a administração municipal, é garantir diversão e segurança para moradores e foliões, além de facilitar o acesso de quem mora no Centro.