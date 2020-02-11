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Carnaval de Vitória

Vitória: muretas da avenida Beira-Mar passam por obras para o carnaval

De acordo com o secretário interino de Obras e Habilitação de Vitória, Weverton Moraes, as obras no local possuem como foco a segurança e o bem-estar dos foliões

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 18:59
Muretas da Beira-Mar passam por obras de revisão  Crédito: Prefeitura Municipal de Vitória
As muretas da avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória estão passando por obras de reforço e de revisão da estrutura. Segundo a Prefeitura da capital, as intervenções têm o objetivo de levar tranquilidade aos foliões que vão frequentar o local durante o Carnaval, que acontece entre os dias 22 e 25 de fevereiro.
"Toda a avenida Beira-Mar está sendo vistoriada e ficará ainda mais segura nos dias de folia", afirma o secretário interino de Obras e Habilitação da Prefeitura de Vitória, Weverton Moraes.
Este ano, o palco principal do evento na capital será montado perto do armazém da Codesa e, para a segurança do público, a avenida será interditada até a altura da Primeira Igreja Batista de Vitória.
A folia do carnaval em Vitória teve seu local alterado após um estudo realizado pela prefeitura da capital, com a participação de diversas secretarias municipais. A ideia, segundo a administração municipal, é garantir diversão e segurança para moradores e foliões, além de facilitar o acesso de quem mora no Centro.
Durante o evento, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Vitória, as Avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel ficarão livres para o trânsito de veículos. No mesmo período, as ruas Araújo Primo e Alda Maria Lyra Vicentini, localizadas ao lado da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), também estarão livres para o tráfego.

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