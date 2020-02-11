Vitória: muretas da avenida Beira-Mar passam por obras para o carnaval

As muretas da avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória estão passando por obras de reforço e de revisão da estrutura. Segundo a Prefeitura da capital, as intervenções têm o objetivo de levar tranquilidade aos foliões que vão frequentar o local durante o Carnaval, que acontece entre os dias 22 e 25 de fevereiro.
"Toda a avenida Beira-Mar está sendo vistoriada e ficará ainda mais segura nos dias de folia", afirma o secretário interino de Obras e Habilitação da Prefeitura de Vitória, Weverton Moraes.
Este ano, o palco principal do evento na capital será montado perto do armazém da Codesa e, para a segurança do público, a avenida será interditada até a altura da Primeira Igreja Batista de Vitória.
A folia do carnaval em Vitória teve seu local alterado após um estudo realizado pela prefeitura da capital, com a participação de diversas secretarias municipais. A ideia, segundo a administração municipal, é garantir diversão e segurança para moradores e foliões, além de facilitar o acesso de quem mora no Centro.
Durante o evento, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Vitória, as Avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel ficarão livres para o trânsito de veículos. No mesmo período, as ruas Araújo Primo e Alda Maria Lyra Vicentini, localizadas ao lado da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), também estarão livres para o tráfego.