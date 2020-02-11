5 opções de glitter ecológico para brilhar no carnaval

Filme de celulose, pó de mica e outros minerais substituem o glitter convencional. Crédito: Reprodução Instagram @glitra.bio

Indispensável, protagonista e onipresente no carnaval, o glitter continua em alta, mas, como nem tudo que reluz é ouro, sua fórmula tradicional vem ganhando haters pelo mundo todo.

O problema dos queridinhos purpurinados é que eles são feitos de PET (polietileno tereftalato), um material plástico que leva centenas de anos para se decompor. Além disso, como são muito pequenos  com menos de 5mm de diâmetro , eles não são recicláveis e afetam a vida marinha, já que chegam até os oceanos pelas vias fluviais.

A marca capixaba Apse Cosméticos desenvolveu um gel corporal com glitter vegano e biodegradável. Feito com minerais, o glow gel pode ser usado pra brilhar muito no carnaval e durante o ano todo na maquiagem como iluminador e sombra. Está sendo um sucesso de vendas. A aceitação do público nos surpreendeu, todo mundo tá fazendo o que está ao seu alcance para ajudar ao meio ambiente, comemora Ana Rita Lube, idealizadora da marca.

Na mesma onda, a marca de protetores solar Shock lançou uma versão do produto em tons de dourado e prata, o glitter gel, com fator de proteção 25. O efeito purpurinado é feito com um mineral chamado pó de mica. A marca promete deixar todo mundo brilhando e com a pele protegida. Uma ótima opção pra quem vai curtir bloquinhos durante o dia.

O glitter gel da Shock tem 100ml e fator de proteção potente. Crédito: Divulgação

A Brilhow Ecoglitter é 'hit' no Instagram, por onde são feitas as encomendas. A marca foi idealizada por duas biólogas marinhas e produz sua purpurina em 10 cores diferentes, de forma artesanal e a base de algas marinhas e corante alimentício. Além disso, a Brilhow também revende produtos de parceiros como a água estrelar para o corpo.

A Brilhow é uma das marcas pioneiras na produção de glitter feitos com algas marinhas. Crédito: Reprodução Instagram @_brilhow_

A Concha & Folha também tem uma opção de ecoglitter produzido em diversas cores da mesma forma que o glitter convencional: uma impressão metalizada. A diferença é que essa impressão é feita em material biodegradável: o filme de celulose. Além disso, a produção de lixo das embalagens é reduzida com um programa de logística reversa, os clientes ganham desconto ao retornar as embalagens vazias para que possamos destinar a reciclagem, conta Mariana Reis, uma das fundadoras do negócio.

A Glitra é uma marca online de maquiagem vegana que oferece 4 cores da purpurina do mesmo material que a Concha & Folha, a película de celulose, e destina parte do lucro dos produtos a projetos engajados com a causa dos oceanos.

A glitra oferece uma gama variada de produtos pra brilhar sem culpa. Crédito: Reprodução Instagram @glitra.bio