5 opções de glitter ecológico para brilhar no carnaval

Indispensável, protagonista e onipresente no carnaval, o glitter continua em alta, mas, como nem tudo que reluz é ouro, sua fórmula tradicional vem ganhando haters pelo mundo todo.
O problema dos queridinhos purpurinados é que eles são feitos de PET (polietileno tereftalato), um material plástico que leva centenas de anos para se decompor. Além disso, como são muito pequenos com menos de 5mm de diâmetro , eles não são recicláveis e afetam a vida marinha, já que chegam até os oceanos pelas vias fluviais.
A marca capixaba Apse Cosméticos desenvolveu um gel corporal com glitter vegano e biodegradável. Feito com minerais, o glow gel pode ser usado pra brilhar muito no carnaval e durante o ano todo na maquiagem como iluminador e sombra. Está sendo um sucesso de vendas. A aceitação do público nos surpreendeu, todo mundo tá fazendo o que está ao seu alcance para ajudar ao meio ambiente, comemora Ana Rita Lube, idealizadora da marca.
Na mesma onda, a marca de protetores solar Shock lançou uma versão do produto em tons de dourado e prata, o glitter gel, com fator de proteção 25. O efeito purpurinado é feito com um mineral chamado pó de mica. A marca promete deixar todo mundo brilhando e com a pele protegida. Uma ótima opção pra quem vai curtir bloquinhos durante o dia.
A Brilhow Ecoglitter é 'hit' no Instagram, por onde são feitas as encomendas. A marca foi idealizada por duas biólogas marinhas e produz sua purpurina em 10 cores diferentes, de forma artesanal e a base de algas marinhas e corante alimentício. Além disso, a Brilhow também revende produtos de parceiros como a água estrelar para o corpo.
A Concha & Folha também tem uma opção de ecoglitter produzido em diversas cores da mesma forma que o glitter convencional: uma impressão metalizada. A diferença é que essa impressão é feita em material biodegradável: o filme de celulose. Além disso, a produção de lixo das embalagens é reduzida com um programa de logística reversa, os clientes ganham desconto ao retornar as embalagens vazias para que possamos destinar a reciclagem, conta Mariana Reis, uma das fundadoras do negócio.
A Glitra é uma marca online de maquiagem vegana que oferece 4 cores da purpurina do mesmo material que a Concha & Folha, a película de celulose, e destina parte do lucro dos produtos a projetos engajados com a causa dos oceanos.
Se você ainda tem glitter convencional de outros carnavais, a dica é retirá-lo antes do banho. Você pode utilizar produtos com base oleosa, como óleo de coco, ou com um demaquilante bifásico. O importante é brilhar!