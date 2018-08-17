Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Mulher que enterrou marido por falta de coveiro é indenizada no ES
Linhares

Mulher que enterrou marido por falta de coveiro é indenizada no ES

Em 2016, Lindinalva Nunes da Silva chegou ao cemitério para sepultar o corpo do marido e foi informada que não havia coveiro no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 22:49

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 22:49

Crédito: Pixabay
No dia 2 de janeiro de 2016, Lindinalva Nunes da Silva teve que enterrar o próprio marido por falta de coveiro em um cemitério de Linhares. Dois anos após o constrangimento, a mulher deve ser indenizada em R$ 4 mil pelo município, segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
De acordo com o TJES, quando a mulher chegou ao cemitério com os familiares, ela foi informada que não havia coveiro para realizar o enterro.
Indignada com a situação, ela entrou com um processo na Justiça. O processo foi julgado neste ano e, segundo o magistrado do Juizado Especial, Criminal e da Fazenda Pública de Linhares, Lindinalva não apresentou provas, mas apenas desmentiu a versão dada pelo município. O juiz ainda explicou que, mesmo que a mulher não tenha apresentado qualquer documento que comprovasse a solicitação do sepultamento, a responsabilidade seria do município. 
Assim, o juiz determinou o pagamento de indenização por danos morais.
 
 
 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados