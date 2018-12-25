Mulher incendiada por ex na Serra sai do coma

"Uma das irmãs dela era minha funcionária. Ela precisou se desligar da empresa para se dedicar à Marciane. A família é humilde e não tem muitos recursos, por isso decidi ajudar. Conversando com uma amiga, que passou por essa situação, entendi o quão custoso é o cuidado com uma pessoa na situação dela", afirmou o empresário.

"Ao retornar para casa ela vai precisar de cuidados e, até mesmo, adaptar a residência onde mora. Isso tudo é muito caro e a família não tem condições. Eu conheço a irmã dela e sei que eles precisam, por isso me disponibilizei a ajudar. Gostaria que as pessoas abraçassem a causa e compartilhasse a ação", diz o empresário.