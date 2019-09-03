Home
>
Grande Vitória
>
Mudanças na formação de condutores passam a valer neste mês

Mudanças na formação de condutores passam a valer neste mês

Entre as principais, está a diminuição da carga horária de aulas práticas para obtenção da CNH na Categoria B - carro - de 25 horas/aula para 20 horas/aula