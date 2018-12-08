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Mucane recebe lançamento de livro escrito por Marielle Franco

Além do lançamento, o evento contará com contação de histórias de Jamilda Bento, uma roda de conversa sobre a pesquisa apresentada na publicação

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 11:31
A vereadora Marielle Franco foi assassinada em 14 de março, junto com o motorista Anderson Gomes Crédito: Reprodução
A implementação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) e os impactos dessa política de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. Esse é o assunto do livro "UPP: A Redução da Favela a Três Letras", de autoria de Marielle Franco.
O lançamento acontece neste sábado (8), simultaneamente, em 18 cidades do Brasil. Em Vitória, será no Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane), a partir das 14 horas, com uma série de atividades.
Além do lançamento, o evento contará com contação de histórias de Jamilda Bento, uma roda de conversa sobre a pesquisa apresentada na publicação, apresentação de dança da Cia Vitória Street Dance e apresentação do Bloco Afro Kizomba.
Livro da vereadora assassinada apresenta uma análise crítica da experiência das UPP s nas favelas cariocas Crédito: Divulgação Semc
LIVRO
O livro apresenta uma compilação da dissertação de mestrado da vereadora, assassinada no início de 2018, defendida em 2015, na Universidade Federal Fluminense (UFF), e apresenta uma análise crítica da experiência das UPP´s nas favelas cariocas.
A publicação, que conta com prefácio de Frei Betto, era um desejo de Marielle Franco antes da sua morte.
Serviço
Lançamento do livro "UPP: A Redução da Favela a Três Letras", de Marielle Franco
Quando: 8 de dezembro, sábado, às 14 horas
Onde: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane) - Av. República, 121 - Centro, Vitória  ES
*O livro será vendido por R$ 25,00

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