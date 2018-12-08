Mucane recebe lançamento de livro escrito por Marielle Franco

A vereadora Marielle Franco foi assassinada em 14 de março, junto com o motorista Anderson Gomes Crédito: Reprodução

A implementação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) e os impactos dessa política de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. Esse é o assunto do livro "UPP: A Redução da Favela a Três Letras", de autoria de Marielle Franco.

O lançamento acontece neste sábado (8), simultaneamente, em 18 cidades do Brasil. Em Vitória, será no Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane), a partir das 14 horas, com uma série de atividades.

Além do lançamento, o evento contará com contação de histórias de Jamilda Bento, uma roda de conversa sobre a pesquisa apresentada na publicação, apresentação de dança da Cia Vitória Street Dance e apresentação do Bloco Afro Kizomba.

Livro da vereadora assassinada apresenta uma análise crítica da experiência das UPP s nas favelas cariocas Crédito: Divulgação Semc

LIVRO

O livro apresenta uma compilação da dissertação de mestrado da vereadora, assassinada no início de 2018, defendida em 2015, na Universidade Federal Fluminense (UFF), e apresenta uma análise crítica da experiência das UPP´s nas favelas cariocas.

A publicação, que conta com prefácio de Frei Betto, era um desejo de Marielle Franco antes da sua morte.

Serviço

Lançamento do livro "UPP: A Redução da Favela a Três Letras", de Marielle Franco

Quando: 8 de dezembro, sábado, às 14 horas

Onde: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane) - Av. República, 121 - Centro, Vitória  ES