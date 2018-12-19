MPT-ES mudará de endereço a partir desta quinta-feira (20)

A mudança foi primordial devido ao aumento do quadro de servidores, gerando a necessidade de um espaço maior para a realização dos serviços. Serão 75 salas, distribuídas em cinco andares (10º ao 14º). Além disso, as novas instalações possibilitarão mais comodidade e acessibilidade aos integrantes do órgão, advogados, partes e a população. E, ainda, a instituição estará próxima a outros órgãos públicos como o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo () e a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES).