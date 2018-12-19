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Vitória

MPT-ES mudará de endereço a partir desta quinta-feira (20)

A nova sede da Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) da 17ª Região está localizada no Edifício Affinity Home Work, nº 350, Rua José Alexandre Buaiz, no bairro Enseada do Suá, em Vitória

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 19:40
Edifício Affinity Home Work, localizado na Rua José Alexandre Buaiz, número 350, Enseada do Suá - Vitória/ES. Crédito: Assessoria de Comunicação | MPT-ES
O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) mudará de endereço a partir desta quinta-feira (20). A nova sede da Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) da 17ª Região está localizada no Edifício Affinity Home Work, nº 350, Rua José Alexandre Buaiz, no bairro Enseada do Suá, em Vitória
> Maia sanciona lei que afrouxa responsabilidade fiscal para municípios
A mudança foi primordial devido ao aumento do quadro de servidores, gerando a necessidade de um espaço maior para a realização dos serviços. Serão 75 salas, distribuídas em cinco andares (10º ao 14º). Além disso, as novas instalações possibilitarão mais comodidade e acessibilidade aos integrantes do órgão, advogados, partes e a população. E, ainda, a instituição estará próxima a outros órgãos públicos como o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES).
SERVIÇOS
A procuradoria atende os municípios da Grande Vitória, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Iconha, Irupi, Itarana, Iúna, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante; e abrange as demandas das áreas Criança e Adolescente; Trabalho Escravo; Promoção da Igualdade; Fraudes Trabalhistas; Meio Ambiente do Trabalho; Trabalho Portuário e Aquaviário; Administração Pública; e Liberdade Sindical.

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