MPF: "Anistia serve de estímulo à repetição do comportamento"

Militares comemoraram a aprovação da anistia Crédito: Ygor Amorim

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) avaliou que projeto de anistia aos Policiais Militares serve de estímulo à repetição do comportamento e desconsidera todos os crimes e danos materiais e psicológicos sofridos pelos capixabas.

Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Renato Casagrande nesta quarta-feira (16). Além disso, o projeto prevê o pagamento retroativo aos expulsos. O projeto, que perdoa os policiais militares punidos ou processados administrativamente por envolvimento na greve da PM, em 2017, incluindo os expulsos, foi aprovado pelae sancionado pelo governadornesta quarta-feira (16). Além disso, o projeto prevê o pagamento retroativo aos expulsos.

“O MPF-ES respeita a autonomia dos poderes Executivo e Legislativo estaduais, mas considera que a anistia, especialmente de forma irrestrita e ampla como proposta, não é razoável; serve de estímulo à repetição do comportamento e desconsidera todos os crimes e danos materiais e psicológicos sofridos pela população capixaba com a greve. Mais uma vez, as vítimas ficaram desassistidas pelo Estado”, afirma, em nota.

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A instituição ajuizou, em agosto de 2018, uma ação civil pública indenizatória contra a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (ACS/PMBM-ES); a Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo (Aspomires); a Associação Geral dos Militares (Agem/PMBM–ES); e a Associação de Benefícios aos Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo (Aspobom).

Na greve da PM, mulheres bloquearam saída, e policiais ficaram dentro de Quarte Crédito: Fernando Madeira

Na ação, o MPF pede a condenação das associações a ressarcir o prejuízo sofrido pelo erário federal, pela mobilização e manutenção de tropas das Forças Armadas para garantir a ordem pública no Espírito Santo, em razão da greve da PM. A condenação, diz o MPF, deve ser imposta solidariamente a todas as associações, uma vez que elas se associaram para a realização da paralisação.

Segundo informação do chefe do Gabinete do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, fornecida ao MPF em fevereiro de 2017, os custos estimados com a operação chegavam a R$ 37.491.141,80. Neste sentido, o valor total do ressarcimento deverá ser definitivamente apurado na liquidação de sentença.