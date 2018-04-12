Motoristas fazem fila em posto com gasolina mais em conta em Vila Velha

Fila em posto de gasolina às margens da Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Abastecer o carro ainda é uma missão difícil na Grande Vitória. Muitos postos seguem sem gasolina, e os locais onde ainda há combustível aumentaram, em cerca de R$ 0,30, o preço na bomba. A expectativa era de que o navio que faz a distribuição de combustível no Espírito Santo atracasse no Porto de Tubarão nesta quinta-feira (12) e a situação, aos poucos, volte ao normal.

Em meio à falta de combustíveis, um posto localizado dentro da área de um atacado às margens da Lindenberg, em Vila Velha, que comercializa o litro da gasolina a R$ 3,57, amanheceu com uma enorme fila nesta quinta (12).

SEM COMBUSTÍVEL

Em um posto na Enseada do Suá, em Vitória, a gasolina acabou na noite dessa quarta-feira (11). Um dos frentistas do estabelecimento, Idevaldo Toledo, diz que não tem o que fazer a não ser esperar a situação normalizar.

"Desde ontem à noite sem gasolina. Combustível acabou tudo. Tem que aguardar agora. Óleo lubrificante é a única coisa que tem para vender", afirmou o frentista.

Um posto na Avenida Carlos Lindemberg, em Vila Velha, também continua sem combustível. "Aumentamos o preço na placa de 3,99 para 4,15 para os motoristas não pararem no posto", revelou um frentista.

Na mesma rodovia, um outro posto, que estava sem gasolina nessa quarta-feira (11), agora vende o combustível por R$ 4,09 o litro, R$ 0,30 mais caro do que o preço original. "Chegou ontem no final da tarde, mas chegou mais cara", confirmou um frentista.

Petrobras

A Petrobras Distribuidora, subsidiária da Petrobras, informou por volta das 11h30 que o navio com combustível já está atracado e descarregando produto. A empresa disse que teve "restrições pontuais

de ressuprimento a alguns clientes".

Com informações de Caíque Verli







