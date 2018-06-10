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Vila Velha

Motorista tem parte da orelha arrancada em tentativa de assalto no ES

De acordo com o motorista, o criminoso o surpreendeu com um golpe de gravata durante a corrida

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 22:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 22:31
A tentativa de assalto aconteceu na manhã deste sábado (09) Crédito: Arquivo Pessoal
Um motorista de Uber de 56 anos teve um pedaço da orelha arrancada após um bandido tentar assaltá-lo durante uma viagem. O pedido da corrida foi feito por uma comerciante após o suspeito alegar que estava passando mal. O fato aconteceu neste sábado (9), por volta das 9h30, em Paul, Vila Velha.
Segundo o motorista do aplicativo, que preferiu não se identificar, a corrida seria de Ilha do Príncipe, em Vitória, para Ilha das Flores, em Vila Velha. No entanto, ao entrar em Paul, em Vila Velha, o criminoso pediu para ele subir o Morro do Atalaia. Ele seguiu em direção a uma rua sem saída e antes mesmo de parar o carro foi surpreendido com um golpe de gravata.
O motorista foi puxado para o banco de trás e começou a entrar em luta corporal com o suspeito. Em seguida, ele destravou o carro e começou a pedir socorro. Ele relatou que o bandido conseguiu fugir e o perdeu de vista. Segundo a vítima, o bandido não conseguiu roubar nada.
Eu já estava desconfiado dele desde o início. Ele entrou no banco de trás ao lado do banco do carona e, em seguida, ficou atrás de mim. Quando ele pediu para fazer uma rota diferente já acionei os grupos de whatsapp com a minha localização como uma forma de socorro. Ainda tentei ir atrás dele, mas não consegui, disse o motorista, que já está há um ano e sete meses trabalhando no aplicativo.
A vítima precisou levar pontos na orelha. Ela ainda passará por uma avaliação de um cirurgião plástico Crédito: Arquivo Pessoal
A confusão aconteceu após o bandido pedir a uma comerciante, que é dona de uma loja de material de construção, que acionasse o aplicativo para ele através do celular dela. Segundo a mulher, o bandido chegou no comércio e pediu ao seu irmão para chamar o Uber, mas ele não tinha o aplicativo. Em seguida, começou a olhar os objetos na loja e pediu a ela para chamar o carro porque estava passando mal.
Eu fui vítima como o motorista, eu nunca mais chamo aplicativo para ninguém. Uma hora após ocorrido o motorista voltou na loja com mais três pessoas. Eles pegaram as imagens de videomonitoramento e me mostraram o que tinha ocorrido. Disse a ele que nunca fiz isso com ninguém, a minha intenção era ajudar, relatou.
O motorista está internado no Hospital São Lucas, em Vitória, e levou pontos na orelha. Ele vai passar por uma avaliação de um cirurgião plástico. A polícia esteve no local para ouvi-lo.

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