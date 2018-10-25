Motorista perde controle de carro e atropela andarilho na Serra

Um andarilho foi atropelado na noite desta quarta-feira (24) enquanto passava por uma calçada na Norte-Sul, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista de um veículo de passeio perdeu o controle do carro e acabou atingindo o homem. A vítima foi socorrida pelo Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital da região.

Ainda de acordo com informações da PM, o condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.

O estado de saúde do homem atropelado não foi informado à reportagem.