Home
>
Grande Vitória
>
Motorista invade a contramão, bate em carro parado e foge em Vitória

Motorista invade a contramão, bate em carro parado e foge em Vitória

A batida aconteceu por volta das 5 horas da manhã deste sábado (14) na avenida Beira Mar e deixou peças espalhadas por todo o canteiro