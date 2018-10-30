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Jardim da Penha

Motorista bate em carros e destrói fachada de prédio em Vitória

Acidente ocorreu em Jardim da Penha; segundo a polícia, motorista foi reprovado no teste do bafômetro e encaminhado à delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 21:59

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 21:59

Crédito: Reprodução | Vídeo
Um motorista perdeu o controle da direção, atingiu sete veículos estacionados e destruiu a portaria de um condomínio em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta segunda-feira (29). Com a colisão, até o portão de alumínio foi arrancado, além da destruição de parte da fachada do conjunto residencial. 
Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, o condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital particular.
> Leia mais matérias de Acidente
De acordo com a Polícia Militar, o motorista, que não teve o nome divulgado, apresentava sinais de embriaguez e realizou o teste de etilômetro, que indica a presença e álcool no ambiente. O resultado deu positivo para o consumo de álcool. Após atendimento médico, o condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.
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