Motorista bate em carros e destrói fachada de prédio em Vitória

Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, o condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital particular.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista, que não teve o nome divulgado, apresentava sinais de embriaguez e realizou o teste de etilômetro, que indica a presença e álcool no ambiente. O resultado deu positivo para o consumo de álcool. Após atendimento médico, o condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.