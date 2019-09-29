Home
Motociclista morre em batida com carro em Vila Velha

Carro colidiu com motocicleta e depois com um poste, que caiu. O piloto da moto não resistiu à batida e morreu no local. No carro, havia uma latinha de cerveja