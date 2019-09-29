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Jardim Guaranhuns

Motociclista morre em batida com carro em Vila Velha

Carro colidiu com motocicleta e depois com um poste, que caiu. O piloto da moto não resistiu à batida e morreu no local. No carro, havia uma latinha de cerveja
Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

29 set 2019 às 13:02

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 13:02

Latinha de cerveja estava dentro do carro envolvido no acidente Crédito: Reprodução/Vídeo de internauta
Um motociclista morreu após ser atingido por um carro de passeio no bairro Jardim Guaranhuns, Vila Velha, na manhã deste domingo (29). O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo informações da Polícia Militar, após colidir com uma motocicleta, o carro ainda bateu em um poste que acabou derrubado por conta do choque da colisão.
Um vídeo feito por um internauta mostra que havia uma lata de cerveja dentro do carro. No entanto, a Polícia Militar não soube informar se o motorista teria ingerido bebida alcoólica. 
SOCORRO
O condutor do automóvel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, também em Vila Velha, e após atendimento médico será levado para a Delegacia Regional.
Já o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

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