Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra

Um motociclista morreu após bater de frente com um carro na BR 101, na Serra, no trecho de Campinho da Serra, na manhã desta segunda-feira (12) . De acordo com a Guarda Municipal, o Samu chegou no local e tentou reanimar o motociclista, que teve uma parada cardíaca, mas não resistiu e acabou morrendo no local.
Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. Testemunhas enviaram fotos ao Gazeta Online. Imagens mostram que, após o acidente, a motocicleta pegou fogo.
Ainda de acordo com a Guarda, o motociclista bateu no para-brisa do carro, mas o motorista não se feriu.. Além do Samu e Guarda, o Corpo de Bombeiros, Eco 101, Polícia Rodoviária Federal estão no local prestando assistência na fluidez e na segurança do trânsito.