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Colisão com carro

Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra

De acordo com a Guarda Municipal, o Samu chegou no local e tentou reanimar o motociclista, que teve uma parada cardíaca, mas não resistiu e acabou morrendo no local

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 05:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 05:50
Um motociclista morreu após bater de frente com um carro na BR 101, na Serra, no trecho de Campinho da Serra, na manhã desta segunda-feira (12) . De acordo com a Guarda Municipal, o Samu chegou no local e tentou reanimar o motociclista, que teve uma parada cardíaca, mas não resistiu e acabou morrendo no local.
Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. Testemunhas enviaram fotos ao Gazeta Online. Imagens mostram que, após o acidente, a motocicleta pegou fogo. 
Ainda de acordo com a Guarda, o motociclista bateu no para-brisa do carro, mas o motorista não se feriu.. Além do Samu e Guarda, o Corpo de Bombeiros, Eco 101, Polícia Rodoviária Federal estão no local prestando assistência na fluidez e na segurança do trânsito.
 

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