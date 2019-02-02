Home
Motociclista morre em acidente com Transcol na BR 101 em Cariacica

A colisão envolvendo uma motocicleta, um ônibus Transcol e um carro ocorreu por volta das 19h20. Pista segue parcialmente interditada.