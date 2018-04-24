Motociclista fica ferido após acidente com carro e ônibus em Vitória

Um motociclista ficou ferido após um acidente na altura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na Avenida Fernando Ferrari, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (24).

Ao trocar de faixa, um veículo de passeio teria atingido uma motocicleta, que acabou colidindo com um coletivo. A moto foi parar embaixo do ônibus.

O motociclista sofreu ferimentos na perna e foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). O coletivo estava lotado, mas nenhum passageiro se feriu.

No momento da colisão o trânsito ficou lento no sentido Centro de Vitória.