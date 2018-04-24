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Fernando Ferrari

Motociclista fica ferido após acidente com carro e ônibus em Vitória

Ao trocar de faixa, um veículo de passeio teria atingido uma motocicleta, que acabou colidindo com um coletivo

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 13:34
Um motociclista ficou ferido após um acidente na altura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na Avenida Fernando Ferrari, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (24).
Ao trocar de faixa, um veículo de passeio teria atingido uma motocicleta, que acabou colidindo com um coletivo. A moto foi parar embaixo do ônibus.
O motociclista sofreu ferimentos na perna e foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). O coletivo estava lotado, mas nenhum passageiro se feriu.
No momento da colisão o trânsito ficou lento no sentido Centro de Vitória.
Com informações de Caíque Verli

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