Mosteiro Zen Morro da Vargem quer instalar buda gigante em Ibiraçu

O Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo, deve apresentar aos capixabas um novo cartão-postal: um buda gigante, com 33 metros de altura. Mesmo quem ainda não conhece o mosteiro, mas trafega pela BR 101, já se encanta com o visual ali disponível: um grande portal em vermelho e as estatuetas de budas, lado ao lado. Diariamente, dezenas de visitantes tiram fotos por ali.
O Gazeta Online conversou com o abade do mosteiro, o monge Daiju Bitti. Sem dar muitos detalhes, ele confirmou que um buda gigante será colocado na entrada no local — e que o projeto está começando agora, em fase de instalação de canteiro de obras. O monge explicou, ainda que este será o maior monumento budista do Ocidente.
É uma obra para um ano e meio, mais ou menos. Daqui uns três meses teremos mais informações. Vai ser um buda com 350 toneladas, algo monumental feito de ferro, aço e concreto
No alto da praça Torji, onde já estão o portal e os 15 pequenos budas, é possível ver o canteiro de obras e parte de uma estrutura metálica sendo instalada.
OS 15 BUDINHAS
Visíveis por todos que passam pela BR 101, os 15 pequenos budas colocados no alto da Praça Torji são verdadeira sensação na região e cenário de infinitas fotos. Eles foram instalados em 2015. Cada uma das peças foi confeccionada com materiais em abundância no Espírito Santo, como mármore e granito, pesa 200 quilos e mede 2,5 metros de altura.
Em entrevista no ano de 2015, o monge Daiju Bitti, disse ao Gazeta Online que os budas foram colocados para destacar a região e atrair a atenção do público.
Apesar de serem imponentes, esses budas não têm nenhum aspecto religioso. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade e perseverança que cada um de nós deve trazer dentro de si
“O fato de serem repetidas (15 budinhas) mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do cotidiano”, concluiu.
A Prefeitura de Ibiraçu foi acionada pela reportagem, mas informou que a instalação do buda gigante não é de responsabilidade do município por ser instalado em área particular.
No dia 14 de abril, o governador Renato Casagrande postou em seu perfil no Instagram uma imagem com o monge Daiju, comentando os planos da construção da estátua, que será a segunda maior do mundo. A maior estátua de Buda sentado tem 34 metros e fica em Honk Kong, na China.
CURIOSIDADES DO MOSTEIRO ZEN VARGEM ALTA
1. A Praça Torii, inaugurada em agosto de 2004, em comemoração aos 30 anos do Mosteiro Zen Morro da Vargem, é uma área voltada totalmente ao uso da comunidade e ao interesse público. Na entrada, encontra-se o grande portal Torii (o portão sem portão), que marca o diálogo entre a cultura oriental e ocidental, fortalecido pelo Mosteiro desde a sua fundação;
2. Na praça, foi construído um Jardim Zen, composto de areia, pedriscos e pedras. É um jardim contemplativo. O desenho dos pedriscos sugere o movimento da água e as pedras, suas ilhas, formando o lago da serenidade. É o maior jardim dessa modalidade em todo o Ocidente;
3. Para a comemoração dos 40 anos do Mosteiro, foram colocados na parte mais alta da praça 15 budas sentados em meditação. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade que devemos manter nas horas mais adversas e a perseverança que cada um deve trazer dentro de si. O fato de serem repetidas mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do nosso cotidiano;
4. Além dos gramados e jardins, diariamente abertos ao público, está em andamento a implantação de uma Oficina Escola de Cerâmica, que usará cerâmica de alta temperatura e terá a coordenação artística da ceramista Kimi Nii. Esse projeto, voltado para famílias de baixa renda e será uma referência de trabalho social para todo o Espírito Santo e Brasil.
ONDE FICA O MOSTEIRO?
O Mosteiro Zen Morro da Vargem está localizado no município de Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na BR 101, quilômetro 217. O local é aberto para visitação somente aos domingos das 8 às 11 horas. Lá, é possível ter uma rotina de meditação, entre outras atividades. Ao longo da semana, as visitas são destinadas somente a escolas, devidamente agendadas.
O agendamento deve ser feito previamente pelo telefone (27) 99743-6285.