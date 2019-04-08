Mosteiro Zen Morro da Vargem quer instalar buda gigante em Ibiraçu

Entrada do Mosteiro Zen Vargem Alta, em Ibiraçu Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

Espírito Santo, deve apresentar aos capixabas um novo cartão-postal: um buda gigante, com 33 metros de altura. Mesmo quem ainda não conhece o mosteiro, mas trafega pela BR 101, já se encanta com o visual ali disponível: um grande portal em vermelho e as estatuetas de budas, lado ao lado. Diariamente, dezenas de visitantes tiram fotos por ali. Mosteiro Zen Morro da Vargem , em Ibiraçu , na região Norte do, deve apresentar aos capixabas um novo cartão-postal: um buda gigante, com 33 metros de altura. Mesmo quem ainda não conhece o mosteiro, mas trafega pela, já se encanta com o visual ali disponível: um grande portal em vermelho e as estatuetas de budas, lado ao lado. Diariamente, dezenas de visitantes tiram fotos por ali.

O Gazeta Online conversou com o abade do mosteiro, o monge Daiju Bitti. Sem dar muitos detalhes, ele confirmou que um buda gigante será colocado na entrada no local — e que o projeto está começando agora, em fase de instalação de canteiro de obras. O monge explicou, ainda que este será o maior monumento budista do Ocidente.

É uma obra para um ano e meio, mais ou menos. Daqui uns três meses teremos mais informações. Vai ser um buda com 350 toneladas, algo monumental feito de ferro, aço e concreto Monge Daiju Bitti

No alto da praça Torji, onde já estão o portal e os 15 pequenos budas, é possível ver o canteiro de obras e parte de uma estrutura metálica sendo instalada.

Estrutura começa a ser colocada no Mosteiro Zen Vargem Alta, em Ibiraçu, onde será instalado buda gigante Crédito: Instagram | @espiritoprimata

OS 15 BUDINHAS

Visíveis por todos que passam pela BR 101, os 15 pequenos budas colocados no alto da Praça Torji são verdadeira sensação na região e cenário de infinitas fotos. Eles foram instalados em 2015. Cada uma das peças foi confeccionada com materiais em abundância no Espírito Santo, como mármore e granito, pesa 200 quilos e mede 2,5 metros de altura.

Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

Em entrevista no ano de 2015, o monge Daiju Bitti, disse ao Gazeta Online que os budas foram colocados para destacar a região e atrair a atenção do público.

Apesar de serem imponentes, esses budas não têm nenhum aspecto religioso. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade e perseverança que cada um de nós deve trazer dentro de si

“O fato de serem repetidas (15 budinhas) mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do cotidiano”, concluiu.

A Prefeitura de Ibiraçu foi acionada pela reportagem, mas informou que a instalação do buda gigante não é de responsabilidade do município por ser instalado em área particular.

O abade do local, monge Daiju Bitti Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

No dia 14 de abril, o governador Renato Casagrande postou em seu perfil no Instagram uma imagem com o monge Daiju, comentando os planos da construção da estátua, que será a segunda maior do mundo. A maior estátua de Buda sentado tem 34 metros e fica em Honk Kong, na China.

CURIOSIDADES DO MOSTEIRO ZEN VARGEM ALTA

1. A Praça Torii, inaugurada em agosto de 2004, em comemoração aos 30 anos do Mosteiro Zen Morro da Vargem, é uma área voltada totalmente ao uso da comunidade e ao interesse público. Na entrada, encontra-se o grande portal Torii (o portão sem portão), que marca o diálogo entre a cultura oriental e ocidental, fortalecido pelo Mosteiro desde a sua fundação;

Crédito: Marcelo Moryan

2. Na praça, foi construído um Jardim Zen, composto de areia, pedriscos e pedras. É um jardim contemplativo. O desenho dos pedriscos sugere o movimento da água e as pedras, suas ilhas, formando o lago da serenidade. É o maior jardim dessa modalidade em todo o Ocidente;

3. Para a comemoração dos 40 anos do Mosteiro, foram colocados na parte mais alta da praça 15 budas sentados em meditação. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade que devemos manter nas horas mais adversas e a perseverança que cada um deve trazer dentro de si. O fato de serem repetidas mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do nosso cotidiano;

Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

4. Além dos gramados e jardins, diariamente abertos ao público, está em andamento a implantação de uma Oficina Escola de Cerâmica, que usará cerâmica de alta temperatura e terá a coordenação artística da ceramista Kimi Nii. Esse projeto, voltado para famílias de baixa renda e será uma referência de trabalho social para todo o Espírito Santo e Brasil.

Projeto mostra como será o local da escola, no Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu Crédito: Divulgação | Mosteiro Zen Morro da Vargem

ONDE FICA O MOSTEIRO?

O Mosteiro Zen Morro da Vargem está localizado no município de Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na BR 101, quilômetro 217. O local é aberto para visitação somente aos domingos das 8 às 11 horas. Lá, é possível ter uma rotina de meditação, entre outras atividades. Ao longo da semana, as visitas são destinadas somente a escolas, devidamente agendadas.