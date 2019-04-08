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Novo cartão-postal

Mosteiro Zen Morro da Vargem quer instalar buda gigante em Ibiraçu

Mosteiro prevê a colocação de uma estátua de buda de 33 metros na entrada do local. Será o maior monumento budista do Ocidente

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 19:25

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

08 abr 2019 às 19:25
Entrada do Mosteiro Zen Vargem Alta, em Ibiraçu Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
O Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo, deve apresentar aos capixabas um novo cartão-postal: um buda gigante, com 33 metros de altura. Mesmo quem ainda não conhece o mosteiro, mas trafega pela BR 101, já se encanta com o visual ali disponível: um grande portal em vermelho e as estatuetas de budas, lado ao lado. Diariamente, dezenas de visitantes tiram fotos por ali.
O Gazeta Online conversou com o abade do mosteiro, o monge Daiju Bitti. Sem dar muitos detalhes, ele confirmou que um buda gigante será colocado na entrada no local — e que o projeto está começando agora, em fase de instalação de canteiro de obras. O monge explicou, ainda que este será o maior monumento budista do Ocidente. 
É uma obra para um ano e meio, mais ou menos. Daqui uns três meses teremos mais informações. Vai ser um buda com 350 toneladas, algo monumental feito de ferro, aço e concreto
Monge Daiju Bitti
No alto da praça Torji, onde já estão o portal e os 15 pequenos budas, é possível ver o canteiro de obras e parte de uma estrutura metálica sendo instalada.
Estrutura começa a ser colocada no Mosteiro Zen Vargem Alta, em Ibiraçu, onde será instalado buda gigante Crédito: Instagram | @espiritoprimata
OS 15 BUDINHAS
Visíveis por todos que passam pela BR 101, os 15 pequenos budas colocados no alto da Praça Torji são verdadeira sensação na região e cenário de infinitas fotos. Eles foram instalados em 2015. Cada uma das peças foi confeccionada com materiais em abundância no Espírito Santo, como mármore e granito, pesa 200 quilos e mede 2,5 metros de altura. 
Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
Em entrevista no ano de 2015, o monge Daiju Bitti, disse ao Gazeta Online que os budas foram colocados para destacar a região e atrair a atenção do público. 
Apesar de serem imponentes, esses budas não têm nenhum aspecto religioso. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade e perseverança que cada um de nós deve trazer dentro de si
“O fato de serem repetidas (15 budinhas) mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do cotidiano”, concluiu.
> Mosteiro de Ibiraçu terá escola de cerâmica para capacitar jovens
A Prefeitura de Ibiraçu foi acionada pela reportagem, mas informou que a instalação do buda gigante não é de responsabilidade do município por ser instalado em área particular.
O abade do local, monge Daiju Bitti Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ
No dia 14 de abril, o governador Renato Casagrande postou em seu perfil no Instagram uma imagem com o monge Daiju, comentando os planos da construção da estátua, que será a segunda maior do mundo. A maior estátua de Buda sentado tem 34 metros e fica em Honk Kong, na China. 
CURIOSIDADES DO MOSTEIRO ZEN VARGEM ALTA
 1.  A Praça Torii, inaugurada em agosto de 2004, em comemoração aos 30 anos do Mosteiro Zen Morro da Vargem, é uma área voltada totalmente ao uso da comunidade e ao interesse público. Na entrada, encontra-se o grande portal Torii (o portão sem portão), que marca o diálogo entre a cultura oriental e ocidental, fortalecido pelo Mosteiro desde a sua fundação;
Crédito: Marcelo Moryan
 2.  Na praça, foi construído um Jardim Zen, composto de areia, pedriscos e pedras. É um jardim contemplativo. O desenho dos pedriscos sugere o movimento da água e as pedras, suas ilhas, formando o lago da serenidade. É o maior jardim dessa modalidade em todo o Ocidente;
> Monge budista revela como ser feliz mesmo em tempos de adversidades
 3.  Para a comemoração dos 40 anos do Mosteiro, foram colocados na parte mais alta da praça 15 budas sentados em meditação. As esculturas brancas e repetidas representam o estado de serenidade que devemos manter nas horas mais adversas e a perseverança que cada um deve trazer dentro de si. O fato de serem repetidas mostra a necessidade de sermos persistentes e não esmorecermos diante das dificuldades da vida. Representam um estado de atenção e prontidão e a percepção da paz como algo acessível, que pode fazer parte do nosso cotidiano;
Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
 4.  Além dos gramados e jardins, diariamente abertos ao público, está em andamento a implantação de uma Oficina Escola de Cerâmica, que usará cerâmica de alta temperatura e terá a coordenação artística da ceramista Kimi Nii. Esse projeto, voltado para famílias de baixa renda e será uma referência de trabalho social para todo o Espírito Santo e Brasil.
Projeto mostra como será o local da escola, no Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu Crédito: Divulgação | Mosteiro Zen Morro da Vargem
ONDE FICA O MOSTEIRO?
O Mosteiro Zen Morro da Vargem está localizado no município de Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na BR 101, quilômetro 217. O local é aberto para visitação somente aos domingos das 8 às 11 horas. Lá, é possível ter uma rotina de meditação, entre outras atividades. Ao longo da semana, as visitas são destinadas somente a escolas, devidamente agendadas.
> Espírito Santo, um Estado com muitos destinos para os visitantes
O agendamento deve ser feito previamente pelo telefone (27) 99743-6285. 

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