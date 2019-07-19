Mortes em navio no ES: o ponto a ponto do chamado de resgate à perícia

Navio onde dois morreram ficará atracado por três dias no ES Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

Dois tripulantes morreram e outros três passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica durante uma limpeza na tubulação do navio. após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica

PEDIDO DE SOCORRO

Marinha do Brasil, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros. De acordo com a, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros.

O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do Espírito Santo.

RESGATE

Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho

foi realizado o resgate de três tripulantes com um helicóptero da Marinha. Eles foram conduzidos para tratamento em hospitais de Vila Velha e de Cariacica. Os corpos dos dois mortos permaneceram no navio até o início desta tarde. O navio partiu de San Lorenzo, na Argentina, e tinha como destino Las Palmas, na Espanha. Já na manhã desta quinta-feira (18),. Eles foram conduzidos para tratamento em hospitais de Vila Velha e de Cariacica. Os corpos dos dois mortos permaneceram no navio até o início desta tarde. O navio partiu de San Lorenzo, na Argentina, e tinha como destino Las Palmas, na Espanha.

PERÍCIAS

Como o acidente aconteceu em alto-mar, as perícias foram realizadas pela Polícia Federal. Por meio de nota, a superintendência do órgão informou que a Delegacia de Plantão foi informada e determinou o envio de equipe de policiais federais ao Porto de Vitória para se inteirar dos fatos e realizar os exames periciais.

Navio onde dois morreram ficará atracado por três dias no ES Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

ATRACAÇÃO NO PORTO

A embarcação atracou por volta das 17h45 desta quinta-feira (18) no berço 101 do Cais Comercial de Vitória, onde deve permanecer por três dias

Navio onde dois morreram ficará atracado por três dias no ES Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória

ESTADO DE SAÚDE DOS TRIPULANTES

Dois tripulantes com quadro clínico de inalação de monóxido de carbono estão no Meridional Praia da Costa, em Vila Velha. Eles estão estáveis, conscientes, na UTI, fazendo oxigenoterapia e sessões de hiperbárica. Já o terceiro tripulante, que com o estresse da situação também passou mal, está internado no Hospital Meridional em Cariacica. Ele teve a suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) descartads após a realização de exames e segue estável e consciente.

DML

Por volta das 20 horas os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passarão por necropsia para identificar a causa da morte. Quatro dos homens que passaram mal inalaram o gás tóxico; o quinto trabalhador ficou em estado de choque.

ESTAVAM LIMPANDO TUBULAÇÃO

realizavam uma atividade conhecida como flushing (limpeza de redes de tubulação). A empresa dona do DP DUBRAVA afirmou em comunicado a mercado financeiro que os tripulantes afetados após o suposto vazamento de gás(limpeza de redes de tubulação).

"ATIPICO", DIZ ESPECIALISTA

a limpeza de tubulação de um navio graneleiro durante a navegação é atípica. Manutenções como essas ocorrem, normalmente, em embarcações de combustível. De acordo com o especialista marítimo portuário Luigi Goulart Viana,. Manutenções como essas ocorrem, normalmente, em embarcações de combustível.

INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE

Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015

Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba

Bandeira: Ilhas Marshall

Origem: San Lorenzo na Argentina

Destino: Las Palmas, território espanhol localizado nas Ilhas Canárias.

Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km

Número de mortos: 2 - nomes e nacionalidades não divulgados