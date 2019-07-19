Mortes em navio no ES: o ponto a ponto do chamado de resgate à perícia

Dois tripulantes morreram e outros três passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica durante uma limpeza na tubulação do navio.
PEDIDO DE SOCORRO
De acordo com a Marinha do Brasil, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros.
O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do Espírito Santo.
RESGATE
Já na manhã desta quinta-feira (18), foi realizado o resgate de três tripulantes com um helicóptero da Marinha. Eles foram conduzidos para tratamento em hospitais de Vila Velha e de Cariacica. Os corpos dos dois mortos permaneceram no navio até o início desta tarde. O navio partiu de San Lorenzo, na Argentina, e tinha como destino Las Palmas, na Espanha.
PERÍCIAS
Como o acidente aconteceu em alto-mar, as perícias foram realizadas pela Polícia Federal. Por meio de nota, a superintendência do órgão informou que a Delegacia de Plantão foi informada e determinou o envio de equipe de policiais federais ao Porto de Vitória para se inteirar dos fatos e realizar os exames periciais.
ATRACAÇÃO NO PORTO
A embarcação atracou por volta das 17h45 desta quinta-feira (18) no berço 101 do Cais Comercial de Vitória, onde deve permanecer por três dias.
ESTADO DE SAÚDE DOS TRIPULANTES
Dois tripulantes com quadro clínico de inalação de monóxido de carbono estão no Meridional Praia da Costa, em Vila Velha. Eles estão estáveis, conscientes, na UTI, fazendo oxigenoterapia e sessões de hiperbárica. Já o terceiro tripulante, que com o estresse da situação também passou mal, está internado no Hospital Meridional em Cariacica. Ele teve a suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) descartads após a realização de exames e segue estável e consciente.
DML
Por volta das 20 horas os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passarão por necropsia para identificar a causa da morte. Quatro dos homens que passaram mal inalaram o gás tóxico; o quinto trabalhador ficou em estado de choque.
ESTAVAM LIMPANDO TUBULAÇÃO
A empresa dona do DP DUBRAVA afirmou em comunicado a mercado financeiro que os tripulantes afetados após o suposto vazamento de gás realizavam uma atividade conhecida como flushing (limpeza de redes de tubulação).
"ATIPICO", DIZ ESPECIALISTA
De acordo com o especialista marítimo portuário Luigi Goulart Viana, a limpeza de tubulação de um navio graneleiro durante a navegação é atípica. Manutenções como essas ocorrem, normalmente, em embarcações de combustível.
INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE
Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015
Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba
Bandeira: Ilhas Marshall
Origem: San Lorenzo na Argentina
Destino: Las Palmas, território espanhol localizado nas Ilhas Canárias.
Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km
Número de mortos: 2 - nomes e nacionalidades não divulgados
Número de socorridos: 3. Dois inalaram gás e o terceiro foi socorrido em estado de choque.