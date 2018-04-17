Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Moradores usam barco para resgate de crianças em creche de Cariacica
Veja Vídeo

Moradores usam barco para resgate de crianças em creche de Cariacica

Segundo o frentista Leonardo Nunes, o bairro já tem o costume de alagar, mas dessa vez surpreendeu a todos pelo volume da água

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 22:07

Redação de A Gazeta

Moradores da região de Flexal I, em Cariacica, utilizaram um barco para resgatar crianças e funcionários que ficaram presos em uma escola municipal do bairro, que estava alagada após a forte chuva que atingiu a Grande Vitória nesta segunda-feira (16). 
VEJA VÍDEO
Segundo o frentista Leonardo Nunes, o bairro já tem o costume de alagar, mas dessa vez surpreendeu a todos pelo volume da água. Ele e amigos não tiveram outra escolha a não ser se unirem para resgatar as crianças ilhadas.
"Meus filhos estudam nessa creche e, assim como outras crianças, não tinham como voltar pra casa pois a água estava até o pescoço. Eu chamei um amigo meu, que também tem um filho que estuda lá, e fomos de barco fazer o resgate".
O homem contou ainda que, por conta dos alagamentos, a escola perdeu brinquedos e materiais escolares. E o expediente teve que ser encerrado.

 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados