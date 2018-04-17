Moradores usam barco para resgate de crianças em creche de Cariacica

Moradores da região de Flexal I, em Cariacica, utilizaram um barco para resgatar crianças e funcionários que ficaram presos em uma escola municipal do bairro, que estava alagada após a forte chuva que atingiu a Grande Vitória nesta segunda-feira (16).
Segundo o frentista Leonardo Nunes, o bairro já tem o costume de alagar, mas dessa vez surpreendeu a todos pelo volume da água. Ele e amigos não tiveram outra escolha a não ser se unirem para resgatar as crianças ilhadas.
"Meus filhos estudam nessa creche e, assim como outras crianças, não tinham como voltar pra casa pois a água estava até o pescoço. Eu chamei um amigo meu, que também tem um filho que estuda lá, e fomos de barco fazer o resgate".
O homem contou ainda que, por conta dos alagamentos, a escola perdeu brinquedos e materiais escolares. E o expediente teve que ser encerrado.