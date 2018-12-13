Moradores de rua ganham ceia de natal em Jardim da Penha

Moradores de rua recebem comida especial de ceia preparada por pastoral, em Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

O Natal chegou mais cedo para 40 moradores de rua que estavam na Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, Vitória, na noite de quarta-feira(12). Voluntários da Paróquia São Francisco de Assis, no mesmo bairro, prepararam uma ceia para servir aos homens, mulheres e crianças que compareceram. A ação contou ainda com um ônibus adaptado para banho e distribuição de kits com roupas e até cortes de cabelo.

O projeto é promovido pela Pastoral do Povo de Rua. O próprio Jesus quando quis se revelar a nós se mostrou na pobreza. O que a igreja pode oferecer à sociedade é cuidar dos pobres. Reconhecer nessas pessoas a sua dignidade, seu valor. Reconhecer nelas o rosto do cristo, pobre, sofredor, que pede a cada um de nós tenho sede, tenho fome. E a gente, na medida do possível, tenta ajudar, afirmou o pároco Adenilson Shmidt.

Antes da ceia, o padre conduziu um momento de oração e reflexão com os presentes.

Ainda segundo o padre, o objetivo não é manter os moradores na rua e sim dar dignidade para que eles possam buscar uma vida melhor.

SOLIDARIEDADE

Entre as pessoas que compareceram à ação estava Everton Luiz da Silva, 32 anos. Ele conta que está na rua há oito meses, desde que foi demitido do emprego, e gostou de confraternizar com as demais pessoas que estão na mesma situação que ele.

A solidariedade que vem de quem também está na rua é muito grande. Tentamos nos superar todo dia nos nossos vícios, nos nossos problemas. Às vezes um chinelo, uma roupa, uma palavra amiga é muito importante, contou.

Para o ano que chega, Everton espera mais empregos e oportunidades para que consiga mudar a própria realidade. Ele também pede por políticas públicas eficazes para ajudar aqueles moradores de rua que precisam largar o vício em drogas e álcool. Essa situação não é digno para ninguém, diz.

AJUDA

Cristiane Bermudes, 43, está há 23 anos nas ruas por problemas com álcool e drogas. Ela aproveitou a ação para tomar banho e trocar de roupa. Tomei um banho gostoso porque está um calorão danado hoje (na quarta-feira) e a água estava uma delícia, disse.

Ela afirma que sofre bastante com o preconceito por ser moradora de rua. A sociedade discrimina muito a gente. Muitos somos doentes da droga e da bebida, mas a maioria não nos vê assim.

ELES SÃO PAPAIS NOÉIS DURANTE TODO ANO

Para eles, o Natal não é só no final do ano: dedicam horas livres para ajudar pessoas carentes o ano todo. É o caso do casal Priscila Oliveira, 34, e Antônio Moraes, 49. Junto com amigos da Assembleia de Deus, eles levam café da manhã para pacientes e acompanhantes do Hospital Infantil de Vila Velha toda terça-feira.

Cerca de 300 pessoas recebem suco, pães, frutas e muito amor dos voluntários, que acordam antes das 6h para preparar tudo. Quando minha mãe ficou internada vi muitos precisando de ajuda. Gente do interior que nem tem refeição, lembra Priscila, que é cabeleireira.

Como o casal, a dona de casa Eletides Sampaio Fraga trabalha o ano todo em prol da solidariedade. Ela e duas amigas fazem, há mais de 20 anos, enxoval para grávidas que não têm como comprar roupas para os futuros bebês. Você não pode imaginar a graça que é e também a responsabilidade de ajudar, se emociona.

Quem também fica feliz em ajudar o próximo é a analista de TI Ana Paula Main, que faz parte de uma equipe de voluntários formada por funcionários da Vale que se uniram para ajudar pessoas carentes. É uma emoção que não tem como descrever. Entre as últimas ações do grupo está a reforma de uma ONG que funciona como creche em Central Carapina, Serra. (Caíque Verli)

Voluntários levam café da manhã em hospital Crédito: Caíque Verli