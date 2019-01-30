Home
Morador de Vila Velha morre em praia da Bahia ao tentar salvar filhos

Funcionário da Petrobras, Tarso Rodrigues de Sá entrou no mar para salvar os filhos de cinco e oito anos quando após retirá-los foi levado pela correnteza, morrendo afogado