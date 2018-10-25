Monge budista revela como ser feliz mesmo em tempos de adversidades

Monge budista Gen Kelsang Drime Crédito: Divulgação

De todas as buscas nas quais nos enveredamos ao longo da vida, a pela felicidade, com certeza, é comum a todos nós. Alguns procuram esse estado em objetos, outros em pessoas, mas o que poucos sabem é que a felicidade só é possível ser vivenciada quando olhamos para dentro da gente. A afirmação é do monge budista Gen Kelsang Drime, que ministrará uma palestra com o tema Felicidade Urgente - Soluções inspiradoras para tempos difíceis na próxima sexta (26), em Vitória.

As pessoas muitas vezes buscam a felicidade olhando pro exterior, quando, na verdade, a felicidade é um estado mental, que só é possível obter quando se passa a ter familiaridade com um estado sereno e construtivo de se ver as coisas

Longe de ser um estado que afasta os problemas, na verdade, a felicidade é um estado no qual se aprende a lidar com eles. Os problemas nos afetam pela incapacidade temporária de lidar com os desafios, o que é algo que pode ser modificado com autoconhecimento e a ajuda de meditação, conta.

Para o budista, o autoconhecimento é uma parte basilar do processo. Só temos um estado de satisfação quando tomamos consciência de como somos e potencializamos as mentes positivas (virtudes) em detrimento das negativas. Isso deve ser feito via meditação, assegura.

Definindo a meditação como uma técnica para treinar a mente com pensamentos construtivos e serenos, o monge vai além. Uma pessoa que medita se torna alguém que lida com desafios de forma mais competente, vê melhores soluções É uma técnica pra qualquer um que queira ter melhor desempenho na vida, garante.

ENTREVISTA

O QUE É FELICIDADE?

Na realidade, felicidade para nós é ter a capacidade de viver cada momento da vida em paz com uma mente serena e construtiva, uma vez que, quando estamos em paz, experienciamos tranquilidade e contentamento, independente das adversidades.

COMO ALCANÇAR ESSE ESTADO?

A maior parte das pessoas procura encontrar esse estado mexendo em aspectos exteriores, como dinheiro, relacionamentos e bens, e não conhecem o fato de que a felicidade é um estado mental, que só é possível obter quando se passa a ter familiaridade com um estado sereno e construtivo de se ver as coisas.

É POSSÍVEL ALGUÉM ESTAR TRISTE E SER FELIZ AO MESMO TEMPO? QUAL É A DIFERENÇA ENTRE TRISTEZA E FELICIDADE?

Na realidade, se você está triste, logicamente, no momento, você não está feliz. Mas, ainda assim, é possível estar encarando uma situação adversa e estar feliz, desde que consiga lidar de uma forma serena e construtiva.

É POSSÍVEL QUE ALGUÉM SEJA FELIZ SOZINHO?

Depende muito do objetivo. Para nós do budismo mahayana a felicidade só tem sentido quando beneficiamos o outro. Claro que a solidão às vezes é necessária para que encontremos o nosso próprio equilíbrio e consigamos fazer o outro feliz.

O SENHOR ACHA QUE O FATO DE O BRASIL ESTAR NESSA POLARIZAÇÃO POLÍTICA INTERFERE NA FELICIDADE DAS PESSOAS?

Tem pessoas que percebem o momento como sendo extremamente caótico, eu vejo como um momento desafiador. Frente a esses desafios, tem gente que desiste; eu me estimulo a criar mais estado de paz e reflexão para que eu possa trabalhar e levar mais paz. Infelizmente, as pessoas estão em um momento de mentes muito descontroladas e responsabilizam muito o exterior pelo que está acontecendo, sendo que tudo é consequência de despreparo para lidar com adversidades, ao invés de causa delas.

SABEMOS QUE A FELICIDADE É SOBRE SABER LIDAR COM AS ADVERSIDADES. COMO FAZER ISSO?

Na realidade, primeiro entendendo que os problemas não estão do lado de fora e, sim, na nossa incapacidade de lidar com eles. Devemos nos estimular para dar conta disso, primeiro meditando para alcançar um estado mental mais são e levando essa atitude pro dia a dia. Com a prática de meditação, fica mais simples desenvolver habilidades mentais, capacidade de ser sereno e levar esse estado para todos os momentos.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO NO PROCESSO DA BUSCA PELA FELICIDADE?

Sendo o autoconhecimento a capacidade de identificar e aprimorar as características positivas e reduzir as negativas, ela exerce papel importante à medida que quanto mais as características boas são potencializadas, mais estado de satisfação experimentamos.

E QUAL É O CAMINHO PARA O AUTOCONHECIMENTO?

É acalmar a mente por meio de raciocínios corretos vindos de um mestre qualificado que ajude a identificar o melhor percurso. E, claro, tudo isso é via meditação.

O SENHOR COSTUMA RECEITAR A PRÁTICA DE MEDITAÇÃO PARA QUEM QUER TER A MENTE MAIS SERENA E FELIZ. O QUE É MEDITAÇÃO?

Meditação é uma técnica para familiarizar a mente com padrões de pensamentos serenos e construtivos (o que chamamos de virtudes), nos concentrando com os aspectos virtuosos. A paz está dentro da gente e, quando meditamos, encontramos essa paz.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DESSA PRÁTICA PARA ALCANÇAR A FELICIDADE?

Ela aumenta nossa capacidade de lidar com adversidades de forma positiva. Uma pessoa que medita se torna alguém que lida com desafios de forma mais competente, vê melhores soluções Essa prática dota a pessoa de grande poder. É uma técnica pra qualquer um que queira ter melhor desempenho na vida.

QUAIS SÃO OS HÁBITOS OU DICAS PARA QUEM QUER SER MAIS FELIZ?

Para começar, é necessária uma prática regular de meditação, de 3 a 5 minutos por dia. Depois, uma vez que há a prática, deve-se levar essa vivência para o dia a dia. Quando perceber que está mal, procurar trazer esse estado sereno e construtivo. E, assim a felicidade será construída dia após dia.

PALESTRA

Esses e outros assuntos serão tratados na palestra, cujo tema será Felicidade Urgente - Soluções inspiradoras para tempos difíceis, ministrada pelo monge Gen Kelsang Drime. O evento, gratuito, ocorrerá na próxima sexta-feira (26), a partir das 9 horas, no auditório do Conselho de Administração do Espírito Santo.